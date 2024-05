Mientras en Cauca asesinan civiles, policías y militares; coronel del Ejército es investigado por pasársela, al parecer, de fiesta en fiesta

“Mi sargento, no me deje morir”

Estas fueron las doloras palabras que circularon en los radio teléfonos de los policías en Morales, Cauca, mientras eran atacados si piedad por las disidencias de Iván Mordisco. Uno de los uniformados que había resultado herido en medio del enfrentamiento, le pedía a uno de sus compañeros que no lo dejara morir. “Mi sargento, no me deje morir; mi sargento, me dieron; Necesitamos apoyo aéreo, le dieron al mayor”, decía el audio del uniformado.