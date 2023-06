MinDefensa le restó importancia a la crisis de combustible en la Fuerza Aérea, que podría generar freno en operaciones militares

- Foto: NurPhoto via Getty Images

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, le restó importancia a la grave denuncia que hizo la Fuerza Aérea en el Congreso, donde reveló que solo tenía combustible para operar las aeronaves hasta julio. Según el ministro, se trata de una falta de recursos que se da en todos los gobiernos, pero que ya habló con el Ministerio de Hacienda para que en este caso se haga una adición presupuestal.

Explicó que operaciones como la que se desarrollan en Caquetá, donde se están buscando a los cuatro menores de edad que habrían sobrevivido al accidente de la avioneta, cuentan como hechos excepcionales y que no se tenían dentro del presupuesto.

El Comando de las Fuerzas Especiales entregó un balance de la Operación Esperanza, con la que se busca a los menores desaparecidos en el Caquetá. - Foto: Fuerzas Militares

“No hay razones para la preocupación, las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional, ni la FAC, ni el Ejército, ni la Armada, todos con aeronaves, no van a tener dificultades con combustible, estamos tramitando con Minhacienda los recursos adicionales requeridos”, afirmó el ministro Velásquez.

Frente al tema del suministro de combustible, el ministro @Ivan_Velasquez_ explicó que es un asunto presupuestal que se presenta comúnmente por operaciones imprevistas o excepcionales, como el caso de los desplazamientos en búsqueda de los menores en selvas entre Caquetá y… pic.twitter.com/ej8X4K6908 — Mindefensa (@mindefensa) June 7, 2023

Grave: por falta de plata, la Fuerza Aérea ha tenido que frenar operaciones militares, ¿qué es lo que está pasando?

Una crítica radiografía sobre la situación operativa de la Fuerza Aérea, que cuenta con más de 12.000 hombres, reveló el subcomandante de la entidad, el general Carlos Silva. El alto mando dijo que con el presupuesto que les vienen asignando en los últimos años se hace más difícil mantener las capacidades aéreas de la institución.

El general Carlos Silva, subcomandante de la Fuerza Aérea, reveló que la autoridad militar está en crisis por falta de recursos. - Foto: Congreso

Pero el panorama se puso más oscuro en el 2023, pues el general Silva aseguró que la inflación, la subida del dólar y el costo del combustible ha llevado a que las horas de vuelo autorizadas caigan en 20.000 menos a las que se tenían proyectadas.

Dijo que para este año el calculo que se había hecho era de 56.000 horas de vuelo, pero con que con el presupuesto asignado solo se pueden materializar 36.500. El general Silva explicó que el presupuesto que les asignan cada vez les alcanza menos para convertirlo en dólares. “En el 2012 con el presupuesto asignado al convertirlo en dólares sumaba 268 millones dólares”, señaló, además que, en la actualidad, al hacer la conversión la suma es de 88 millones de dólares.

El oficial argumentó que la crisis en la Fuerza Aérea se debe a que todo en la entidad se maneja en dólares, compra de repuestos y bienes y servicios. “Los gastos de personal nos está excediendo los gastos de bienes y servicios, llevándonos a una situación en la que al final los recursos solo alcanzan para pagarle a la gente y no para mantener unos equipos en una institución que es altamente tecnológica”, dijo el general Silva.

Agregó además, sobre el dólar que al proyectar una diapositiva sobre el incremento que ha tenido la moneda en los últimos años, afectando el presupuesto de la entidad militar. “Ese monto de recursos no tiene la misma capacidad adquisitiva que en el pasado. Estamos entrando a una situación crítica que tiene un impacto grande” añadió.

Sobre la crisis en la Fuerza Aérea, explicó que se debe en primer lugar, “a la tasa de cambio del dólar, la devaluación (pesos colombianos) en los últimos años ha alcanzado en 164%; el precio del combustible, hace un año y medio un galón de gasolina para un avión valía 8.000 pesos y hoy está en 23.000 pesos. Un avión que vuela de Bogotá a Barranquilla se gasta unos 5.000 galones y estamos hablando de diferentes aviones, el consumo de combustible en la Fuerza Aérea es alto y estos precios están triplicados”.

“No tenemos la misma capacidad adquisitiva que en el pasado y lo que nos asignan de presupuesto en los últimos 10 años ha aumentado solo 2,46% para bienes y servicios”, añadió.

El ministro de la Defensa Iván Velásquez, aseguró que las aeronaves de al Fuerza Aérea no se quedarán sin combustible. - Foto: Fuerza Aérea

Así mismo, indicó el oficial que debido a esta situación se han dejado de hacer operaciones militares como apoyo a tropas a las Fuerzas Militares y abastecimiento de las tropas en terreno. “Las horas que me permiten volar están por debajo de los recursos que nos están asignando (...) solo tenemos recursos para volar hasta el próximo 31 de julio, después del 31 de julio no tenemos recursos, esto se ve particularmente en el combustible, es decir, no va a haber combustible a partir del 31 de julio”, manifestó el general Silva.