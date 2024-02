Ministerio de Minas y Energía tendrá que responder por acciones para mitigar riesgo de racionamiento por el fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta al país desde el segundo semestre de 2023 y los primeros meses de 2024, debido a los problemas que puede originar, no solo en materia de incendios forestales, como en enero, sino en sectores clave como el energético, que pone en riesgo de un posible racionamiento.

“Es importante no descuidarnos, no bajar la guardia, porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener, efectivamente, este fenómeno de El Niño activo y, por ende, necesitamos salvaguardar la energía y el agua de todos los colombianos”, puntualizó el funcionario.