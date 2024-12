La ministra Sylvia Constaín respondió a los señalamientos que se han hecho en contra de la adjudicación del dominio .co, que incluyen una tutela y una investigación de la Procuraduría, debido a un supuesto error en el cálculo del puntaje que dio como ganador a la compañía .Co Internet S.A.S. La minTic dijo que está segura de que no hubo errores en el proceso de adjudicación y contraatacó diciendo que los que pierden en las licitaciones suelen defender sus intereses económicos.

En entrevista con SEMANA, defendió las ventajas que, a su juicio, trae para el país el nuevo contrato de administración del tesoro digital de los colombianos y aseguró que firmará el contrato con la empresa ganadora el próximo lunes 27 de abril.

SEMANA: ¿Hubo errores en el cálculo del puntaje para decidir el ganador del contrato para administrar el dominio .co?

SYLVIA CONSTAÍN: Quiero ser muy clara: la operación se hizo tal cual y como está en los pliegos de la licitación. Tuvimos la oportunidad de hacer no uno, sino tres simulacros de audiencias, en las que cualquier pregunta hubiera podido surgir, y esa no surgió; se utilizó el mismo método de cálculo que utilizamos en esos simulacros. Los pliegos son bastante claros. En el punto 9.9.2.1 se ve una simple operación matemática de las que todos aprendimos; 0,7 por 1x y ese resultado se redondea. Además, al finalizar la audiencia, los participantes fueron muy claros con sus aplicaciones; el consorcio Dotco agradeció el proceso.

SEMANA: ¿Qué pasará si un juez ordena detener la firma del contrato?

S.C.: Yo no trabajo sobre temas posibles, sino sobre realidades. Tuvimos un proceso robusto y transparente. En este proceso tuvimos muchas oportunidades de construir los pliegos de manera incluyente. Sobre el borrador de pliegos de condiciones recibimos 256 comentarios y preguntas, 206 adicionales. Hubo tres simulacros de audiencias y aplicamos estrictamente lo establecido al momento de la adjudicación.

SEMANA: ¿Qué opina de lo que dijo el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, a quien le parece impresentable adjudicar el contrato a una empresa que tiene demandado al país en tribunales internacionales?

S.C.: Se necesita una base jurídica para sacar a alguien de un proceso. Somos un Estado de derecho.

SEMANA: ¿No habría sido más prudente suspender el proceso y esperar que se aclare el asunto de la demanda de Neustar contra Colombia?

S.C.: El contrato tenía una fecha de finalización y era clara, eso nos ponía a nosotros un cronograma, y tuvimos muchas presiones para extender el contrato por 10 años más. Lo importante es que pasamos de ingresos del 7 % al 81 % en favor del país con el nuevo contrato que firmaremos. Estamos haciendo la tarea de la manera más abierta y transparente posible, para darle a Colombia el mejor esquema para la administracion de un activo de todos los colombianos. Este nuevo contrato nos permite tener un mejor entorno, en donde el MinTic asume un papel más activo en la gobernanza, con una capacidad de supervisión del dominio mayor de la que teníamos. Tendremos un equipo dedicado a la gobernanza de internet.

SEMANA: Pero hay tiempo suficiente, porque se extendió el contrato anterior para hacer esta licitación...

S.C.: Lo que se hizo fue un acuerdo de transición. El contrato actual fue hecho hace diez años, después de una negociación con el operador actual, para permitir una transición, y los tiempos de la adjudicación se mantienen. En este momento estamos en revisión de las pólizas y los trámites legales necesarios. El 29 de abril debemos estar firmando.

Teníamos previsto hasta 240 días desde la firma, pero creemos que se puede hacer antes. Lo importante es que los ciudadanos entendamos que este es un sector en evolución y permanente crecimiento. También es importante que Colombia tenga las competencias internas dentro del Gobierno y la capacidad de supervisión de este contrato. Colombia debe estar muy contenta con el resultado de este proceso.

SEMANA: ¿Qué opina del hecho de que Neustar se presentó a la licitación, la ganó y pocas horas después informa que la empresa desaparece y el contrato queda en manos de otra empresa?

S.C.: Nuestro contrato es con quien ganó el proceso de licitación. Los términos están absolutamente claros.

SEMANA: ¿El cambio de dueño de la empresa ganadora afectará la estrategia y el plan de negocios que ellos habían presentado durante la licitación?

S.C.: Fuimos exigentes con las condiciones e, independientemente del anuncio, se tienen que cumplir esas condiciones que quedaron establecidas dentro del contrato.

SEMANA: ¿Cuánto ganará Colombia en los cinco años siguientes por la explotación comercial del dominio .co?

S.C.: Son muchos los elementos que pueden incidir en el recaudo al final, como el número de registros vendidos, el precio del dólar. Incorporamos un esquema fiduciario que da transparencia a los recursos que se obtengan, y tendremos acceso a la información de la operación comercial, precios, ventas, etc. En el último informe tenemos una tasa de crecimiento del 7,40 por ciento en los últimos doce meses, lo que demuestra que es muy atractivo nuestro dominio .co, y sigue posicionado como uno de los más atractivos del mundo.

SEMANA: ¿Participar en la gobernanza del dominio implicó ajustes y nuevas contrataciones en el ministerio?

S.C.: Habrá grupo dedicado a la gobernanza de internet. Hemos generado un talento interno capacitado para esto y hemos contratado personas con experiencia en el tema, así como asesoría de expertos internacionales.

SEMANA: Es la segunda licitación con problemas y polémica, considerando la reciente subasta de espectro. ¿Está usted segura de que hizo las cosas bien?

S.C.: Absolutamente. En ocasiones, los que pierden tratan de invalidar los resultados. La Procuraduría ha acompañado estos procesos, hay trazabilidad de todo lo que se ha hecho, se puede ver en los micrositios respectivos y hemos respondido a todas las preguntas. Este sector tiene intereses particulares y empresariales muy grandes.