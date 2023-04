MinTransporte reportó menos accidentes en plan retorno de la Semana Santa 2023

Como un balance positivo calificó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, el plan retorno de la Semana Santa, indicando que en esta oportunidad se reportaron menos accidentes que en la Semana Mayor del año pasado.

“Que no conduzca nadie bajo el influjo del alcohol. Hemos hecho muchas pruebas afortunadamente con un resultado muy positivo, los casos son muy pocos”, dijo Reyes.

Guillermo Reyes, ministro de Transporte. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Asimismo, se refirió a la situación que vive la isla de San Andrés, donde hay una baja considerable de turistas por cuenta del cese de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air. El funcionario aseguró que todos los pasajeros de estas empresas ya fueron atendidos y retornaron a sus destinos sin problema.

“Eso obviamente es tranquilidad. Sin embargo, estamos trabajando para que retorne el flujo normal que era entre 70 y 80 vuelos a la Isla”, afirmó.

Entretanto, desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, reportaron en toda la Semana Santa 258 accidentes, una reducción del 9 % comparado con el 2022; y con corte a las 6:00 p. m. del domingo de resurrección, se reportaron 85 muertos, una disminución del 21 %.

Dos de las personas fallecieron en un accidente de un bus intermunicipal en la vía a Bituima, Cundinamarca. Mientras que las autoridades reportaron 39 heridos.

Accidente en Bituima en llegada de Semana Santa - Foto: Bomberos de Cundinamarca

En cuanto a heridos, las autoridades indicaron que hubo más de 300 y 8.504 comparendos por faltas de tránsito, entre las que predominan: no portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), no portar la licencia de conducción y no obtener la revisión técnico-mecánica.

De otro lado, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, hizo un fuerte llamado de atención al comandante de la Policía de Tránsito del departamento por dar la instrucción de no activar el reversible entre Tocaima y Mondoñedo para la tarde-noche del sábado 8 de abril, ya que consideró que este no era necesario.

En la noche del sábado 8 de abril el funcionario compartió un video en el que muestra su disgusto por la falta de planeación de la Policía de Tránsito para dar atención a los miles de viajeros que se movilizaban a sus casas luego de un descanso fuera de Bogotá.

En ese sentido, el gobernador se vio en la necesidad de compartir dicha información teniendo en cuenta que los usuarios de la vía entre Tocaima y Bogotá denunciaron que no había reversible, no había un plan retorno diseñado desde el sábado y reportaron trancones de más de dos horas.

Conductores denuncian largos trancones en ka vía Bogotá- Girardot. - Foto: Cortesía Vía 40 Express

“Debido a la negligencia de la Policía de Tránsito de Cundinamarca no se inició el reversible hoy a la hora prevista entre el kilómetro 32, Apulo-Tocaima, y Mondoñedo, en el municipio de Mosquera. Consideraron que no era necesaria la medida. Increíble, con el tráfico que tenemos hoy, mayor al de cualquier Sábado Santo de los últimos años, hubieran considerado que mantener el tráfico normal era lo correcto”, afirmó García.

Ahora bien, ante esta situación, Nicolás García responsabilizó a un comandante que fue el responsable de no autorizar la activación del reversible para esta fecha. Cabe destacar que en el video también aprovechó para que el plan retorno diera inicio el 9 de abril entre 10:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.

“Un comandante que lleva 20 días y que esperamos no continúe en el departamento. Pedimos a todas las autoridades y damos la instrucción desde la Gobernación de Cundinamarca para que el domingo, 9 de abril, comience el plan retorno de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche”, destacó.

Cabe destacar que en todas las vías del país participaron en el plan retorno más de 5.500 uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía.