Monumental hacinamiento en cárcel de Montería denuncia la Defensoría del Pueblo; se supera el 225 % de la capacidad del centro de retención

Que no sea una tragedia anunciada

El funcionario expuso sus impresiones, luego de conocer de primera mano la situación que viven los detenidos, y dijo que encontró una radiografía de lo que ya ha venido denunciando esta entidad. “Hay una vulneración de los derechos fundamentales de los detenidos, la gran mayoría, si no todos, en condición de sindicados”, asegura.

Están de paso, pero duran dos años

En un centro de detención transitoria, se supone que llegan los casos, pero para que se resuelvan rápidamente, es decir, si el implicado cometió el delito que se imputa, deberá ir a la cárcel y a juicio, y si no, tendrá que ser absuelto. No obstante, en Montería, permanecen durante dos años, a veces durante varios meses, sin que evolucionen los procesos judiciales por los cuales fueron retenidos.

La situación se desató luego de la pandemia, teniendo en cuenta que en las cárcele s no se podía tener tanta gente en un solo espacio, con lo cual, los centros de detención transitoria fueron opción para distribuir a los detenidos.

Pero ahora, el panorama se ha vuelto más lúgubre, pues, los detenidos permanecen largos periodos en el sitio de reclusión, donde no funcionan las puertas de los baños, entre otras. Hay que recordar que los sindicados de delitos, según la ley, no pueden superar las 36 horas en un centro de esta naturaleza.

Insólito

Dentro de lo que pudo establecer la Defensoría, en el centro de detención casi no hay agua, cuando llega, lo hace con baja presión, por lo cual, “los mismos detenidos decidieron comprar, con la ayuda de sus familiares, una motobomba, aun así no hubo mejoras. Los voceros de las personas privadas de la libertad manifestaron tener dificultades para que trasladen a las personas que lo requieren, a los centros de salud. El internet, necesario para las audiencias virtuales, es deficiente. En el momento de la visita defensorial, se cayó la señal y no fue posible restablecer una audiencia que era llevada a cabo”, dice el informe de la entidad.