“Muerte a guardianes opresores”: banda Mago lanza temibles amenazas contra guardias del Inpec en La Picota; les declararon “plan pistola”

Por medio de un panfleto que circula en La Picota, los miembros de Mago aseguran que tienen el control no solo de la cárcel en Bogotá, sino de otros centros de reclusión en el país, tanto así que se atreven a asegurar que son más “poderosos” que la “misma guerrilla”.

“Pedimos que todos los que estamos lejos ya nos dejen estar en nuestros departamentos, no es justo que nos pongan a sufrir (a) nuestras familias para podernos ver, si no tienen sentimientos con nuestras familias, nosotros no los tendremos con ustedes”, aseguran y sentencian que el “a partir del 8 de febrero se declara plan pistola para el Inpec a nivel nacional”.