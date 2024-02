Mujer gana tutela contra Alcaldía que la declaró insubsistente en medio de su periodo de lactancia

Sin embargo, todo cambió después de que se posesionara la nueva administración, ya que, según contó a este medio, el pasado 4 de enero le fue solicitada su renuncia sin tener en cuenta que se encontraba en licencia. Previamente, el nuevo alcalde de Tabio se mostraba muy resistente con ella, pues relata que no la invitaba a las reuniones y prácticamente no la tenía en cuenta.

El día que le solicitó la carta de renuncia, Dueñas le explicó que no la presentaría debido a que tenía el “amparo de maternidad”. Por ello, el mandatario municipal expidió un decreto declarándola insubsistentes, argumentando que ostentaba un cargo de libre nombramiento y remoción.

Lejos de dejarla realizar el recurso de apelación, para el cual tenía un plazo de 10 días, la institución rápidamente nombró a una persona para que ocupara el cargo que ella estaba desempeñando. “La meta de ellos era sacarme ya o ya, entonces no me dieron la posibilidad de presentar el recurso y ahí mismo posesionaron al nuevo gerente”, mencionó.

Decidió presentar una tutela

Observado que sus derechos estaban siendo vulnerados teniendo en cuenta que se encontraba en periodo de lactancia, puesto que la ley de 2306 de 2023 amplió el mismo de seis meses a los dos años de edad, la mujer no dudó en interponer una tutela.

Este jueves 22 de febrero se conoció la decisión proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tabio. En el documento, se indica que la institución para la que trabajaba no tuvo en cuenta el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo a la hora de declararla insubsistente.

En ese sentido, el Juzgado indicó que la relación laboral de la mujer con la administración no se pudo dar por terminada sin que la primera no haya superado el periodo de lactancia o se hubiera modificado la condición de madre lactante, no validando de esta forma lo que la institución presentó en su defensa.