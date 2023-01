Mujer que fue reportada como desaparecida en Cali apareció muerta este domingo 8 de enero; ¿qué pasó?

La última vez que vieron a la mujer fue abordando un taxi, a partir de allí no se volvió a saber de ella.

Este domingo 8 de enero de 2023 las autoridades de Santiago de Cali, capital de Valle del Cauca, encontraron sin vida a Yanet Patricia Arroyo, una mujer de 60 años que había sido reportada por su familia a través de redes sociales como desaparecida el día jueves 5 del mismo mes.

Desde la fecha indicada los allegados de Yanet no sabían nada de ella y afirman que la última vez que fue vista estaba abordando un carro de servicio público a la altura del barrio La Rivera 2. Incluso, además de no volver a contestar su teléfono no asistió a una cita que tenía pactada para ese mismo día.

Los familiares de Yanet Patricia Arroyo habían reportado su desaparición por medio de las diferentes redes sociales; sin embargo, no entablaron la denuncia ante las autoridades de la ciudad caleña.

Después de tres días de no saber nada del paradero de Yanet, la mujer fue encontrada sin vida por la Policía Nacional al interior de una casa al norte de la ciudad en el barrio Villa del Prado. De acuerdo con información de las mismas autoridades, el cuerpo no tenía signos de violencia, pero sí estaba en un estado de descomposición, por lo cual se presume que murió el mismo 5 de enero.

Cali. - Foto: DANIEL JARAMILLO

“En cámaras de seguridad se ve cómo la señora había frecuentado varias veces esta residencia junto con otras personas. La familia nunca denunció su desaparición, pero si la estaban buscando por otros medios, la casa se encontraba sola y tampoco había elementos que conducen a saber de quién es”, afirmó el general José Daniel Guadrón, comandante de la Policía de Cali.

Hasta el momento no se conoce la causa de la muerte de Yanet Patricia Arroyo, no obstante, se presume que fue un feminicidio. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento.

Dos mujeres que iban en moto murieron al chocar contra un bus del MIO en Cali

Un nuevo accidente de tránsito provocó la muerte de dos mujeres que iban a bordo de una moto, en Cali.

En la noche del jueves 29 de diciembre, aproximadamente a las 7:40 p. m., en la transversal 29 con carrera 28, cuando las dos víctimas colisionaron con un vehículo del Masivo Integrado de Occidente (MIO).

Unidades de criminalística arribaron hasta el lugar y encontraron a las dos mujeres tendidas en la vía. Las víctimas del siniestro fueron identificadas como Lina María Méndez y Stefania Buitrón Solarte.

Santiago de Cali. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Recientemente, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, aseguró que, en promedio, cada 36 horas muere una persona en accidentes de tránsito en la ciudad.

En lo corrido del año 2022 fallecieron más de 300 personas en accidentes de tránsito en la capital del Valle del Cauca.

Hace algunas semanas, el pasado domingo -25 de diciembre-, en Cali, dos patrulleros de la Policía que iban en una moto fueron arrollados por el conductor de un vehículo que se habría pasado un semáforo en rojo e iba en estado de embriaguez.

Las lesiones sufridas en el accidente desencadenaron la muerte de uno de ellos tras batallar por su vida en una clínica. Se conoció que el uniformado fallecido se llamaba Javier Otero Velasco, tenía 30 años de edad y era padre de una niña de tres años. Su cuerpo fue trasladado hasta el municipio de Piendamó, Cauca.

El general José Daniel Gualdrón se refirió al fatal siniestro registrado en el barrio El Caney, sur de la ciudad.

“Fue un accidente que no debió haber sucedido. Lo rechazamos desde todo punto de vista porque lo ocasionó una persona que se puso al frente del volante bajo los efectos del licor y arrolló a una de nuestras motocicletas. Según los indicios y videos, el conductor se pasa el semáforo en rojo y los atropella mientras estaban haciendo su trabajo, estaban de turno”, dijo el oficial.

Santiago de Cali. - Foto: DANIEL JARAMILLO

De acuerdo con Gualdrón, el conductor que provocó el accidente tendría que responder por el delito de homicidio culposo.