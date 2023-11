Mujeres hablan de machismo, periodismo y política, en conversatorio de género organizado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez

En el marco del XX Conversatorio Nacional de Género, la directora de SEMANA, Vicky Dávila puso de presente el continuo machismo que existe tanto en la política nacional y los medios de comunicación en Colombia. Con ejemplos precisos, indicó que cuando una mujer llega a un cargo importante en la vida nacional es cuestionada desde todos los frentes, puesto que se cree que no llegó hasta ahí por méritos propios, cosa que no sucede cuando a un hombre es nombrado para un cargo similar.

En su intervención señaló que lo peor es que todos estos ataques contra las mujeres se han normalizado en la sociedad. “Si usted es mujer periodista y hace algo, entrevistas, genera opinión, una polémica porque este país es polémico y las noticias lo son, lo primero que usted es una prepago, eso es lo primero dicen. Pero no solo eso, en las redes sociales a usted no la bajan de ya se imaginarán: hp, bruta y todo lo demás”.

Citando un reciente informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se encuentra que el panorama es desolador. Los ataques no vienen de cuentas en redes sociales incógnitas o desconocidas, sino que estas acusaciones sin sentido y que buscan afectar la honra, moral y buen nombre de los periodistas “es promovido por los políticos. Es promovido por el poder, por el presidente de la República. Muchas veces las periodistas mujeres debemos padecer ese tipo de situaciones, no me cabe la menor duda, no solo por el trabajo que hacemos, sino que muchas veces es más fácil insultar a una mujer”.