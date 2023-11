Escandaloso: 90 agentes de la DEA relacionados con investigaciones en Colombia fueron puestos en riesgo, según Miami Herald. Esta es la historia

Cuando esa filtración se hizo pública, Francisco Barbosa explicó el problema con tranquilidad. “A mí me gusta finalmente que ahí está todo. No hay una sola intervención del fiscal, no hay un solo correo, no hay una sola intervención mía, porque no tengo rabo de paja y por eso siempre me he acercado a la candela. No he tenido ningún inconveniente, no tengo ninguna preocupación. Pero hay unos sectores que empiezan a volverlo a uno pera de boxeo”, le dijo a Vicky Dávila en una entrevista.