No hay derecho. Soldados denuncian que les descuentan la prima de orden público, pero no les llega la plata. ¿Quién se queda con el dinero?

Si hay algo que da alegría es que llegue el día del pago del salario, pero para algunos soldados de Colombia, los mismos que son llamados héroes de la patria, ese día se convierte en un dolor de cabeza. Las cuentas no les cuadran por más calculadora que usen.

En el desprendible de pago le suman a su sueldo 445.000 pesos de la llamada prima de orden público; sin embargo, el valor no se ve reflejado en la cuenta bancaria . Los soldados se sienten como niños a los que ilusionan con un dulce que no les dan y cuando intentan reclamar los tratan de golosos.

Los comandantes les dicen que por no estar activos en operaciones ya no les llegará la prima de orden público, pues entran en una especie de comisión de estudio; argumento que algunos debaten, pues hay batallones que están en zonas de riesgo y clasificado como tal por el Ministerio de Defensa.

Lo anterior no solo es debate constante, sino la herramienta que tienen en los batallones para decidir a dedo si entregan o no la prima de orden público. Son miles de soldados los que han dicho ser víctimas de esta situación.

“Uno pregunta al Ejército en Bogotá y le dicen: sí, esa plata está disponible para usted, pero allá en el batallón definen si se la pagan o no”, dice uno de los entrevistados. Otro agrega indignado: “Y a uno le toca llegar a donde el ejecutivo (segundo al mando de la unidad) a rogarle, si le caigo bien me la paga”. Casi al unísono, el cuestionamiento que retumba es: ¿y qué hacen con esa plata?

Los soldados en diferentes partes del país no estarían recibiendo las primas de orden público. | Foto: FF.MM

Para cualquier contador, esos ingresos que le suman a la nómina son declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. “A la Dian no se le puede explicar que mi mayor no me quiso desembolsar la plata”, acota uno de los afectados.