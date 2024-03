“Quieren volver al Ejército una empresa de vigilancia privada”

Dramático: Fuerzas Especiales ahora se entrenan en árboles y no en helicópteros. Paloma Valencia lanza grave alerta

“ Este ministro, que devolvió 800 mil millones de pesos porque dijo que las Fuerzas no necesitaban tanta plata , ya no solamente le quiere cobrar a las grandes empresas petroleras, sino que, además, ya dijo que los gobernadores y alcaldes también tienen que empezar a financiar las Fuerzas Armadas”, expuso la senadora Valencia, en referencia al ministro Iván Velásquez.

“Ya no hay ánimo”

La congresista del Centro Democrático también abordó una de las cosas que más dolor le causó después de haber logrado contacto con muchos soldados que se han venido retirando de las Fuerzas Especiales. “Ya no hay ánimo”, le respondieron.

“Algunos de las Fuerzas Especiales contra narcóticos me contaban que, normalmente, los ejercicios que hacían eran desde los helicópteros y las torres, pero como los helicópteros están en tierra - esos helicópteros rusos que no funcionan-; los aviones se están cayendo, ya no tienen capacidad de vuelo, entonces ahora los ejercicios se hacen desde los árboles”, expuso.