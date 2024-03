Dramático: Fuerzas Especiales ahora se entrenan en árboles y no en helicópteros. Paloma Valencia lanza grave alerta

“Algunos de las Fuerzas Especiales contra narcóticos me contaban que, normalmente, los ejercicios que hacían eran desde los helicópteros y las torres, pero como los helicópteros están en tierra - esos helicópteros rusos que no funcionan -; los aviones se están cayendo , ya no tienen capacidad de vuelo, entonces ahora los ejercicios se hacen desde los árboles”, expuso.

“No es una manera transparente de contar las cosas”

“Ellos dijeron que no iban a hacer erradicación. Las cifras cayeron dramáticamente (...). Vale la pena mirar también las cifras de interdicción porque es muy interesante cómo son de ineficientes. Entonces, ¿qué hizo el ministro?, que me parece que no es una manera transparente de contar las cosas. Lo que hizo fue comparar las cifras de los tres mesecitos para mostrar mejoría, pero también comparar el 2023 con el 2022, que fue el año desastroso de este gobierno donde no hicieron nada”, redondeó la senadora Paloma Valencia en el espacio de Vicky en Semana.