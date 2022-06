“No se queden en la casa”: Petro les pidió a sus adeptos que salgan a convencer posibles votantes

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández protagonizarán una apretada segunda vuelta presidencial. Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA, la diferencia porcentual entre ambos candidatos sería ínfima. Por eso, el líder del Pacto Histórico despliega la tarea de convencer a posibles electores del exalcalde de Bucaramanga o quienes aún están indecisos.

Petro, por medio de su cuenta de Twitter, habló sobre aquellas partes de Colombia en las que no es candidato de preferencia. Aprovechó también para criticar a Hernández y la polémica alrededor del candidato.

“Algo se ha desatado en una parte de Colombia. Creer que a golpes se gobierna, creer que el engaño es la verdad, creer que el vivo usurero es el héroe, creer que la democracia vale un ‘c...’. De ahí no sale sino el genocidio. La mayoría de Colombia quiere derechos y dignidad”, dijo.

De esa forma, aseguró que, en el pequeño municipio rural andino, el elector “ha apostado mayoritariamente por el admirador de Hitler”, con referencia a Hernández.

“Cree que el hombre fuerte golpeará al corrupto y no se da cuenta que elegirá al corrupto que lo golpeará a él mismo. Hoy la decisión queda en manos de la mujer y el joven”, agregó.

La militancia progresista hoy tiene un enorme reto histórico. Ir al pequeño municipio andino, a la vereda. Convencer con la palabra. A Colombia la salvará la razón. No se queden en la casa. Hay que salir ya. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2022

Por esto, extendió una invitación a sus adeptos: “La militancia progresista hoy tiene un enorme reto histórico. Ir al pequeño municipio andino, a la vereda. Convencer con la palabra. A Colombia la salvará la razón. No se queden en la casa. Hay que salir ya”.

Además, envió un mensaje a las mujeres y jóvenes en Colombia, afirmando que de ellos depende “que Colombia no se entierre en las tinieblas”.

“He sido capaz de convocar mayorías y no me lo perdonan, en la medida que logré construir esperanzas de futuro en jóvenes y pobres, se desató también lo peor de la sociedad y se ha unido. Podemos vencer, solo depende que la juventud y la mujer salga en multitudes a las urnas”, agregó.

Incluso, en línea con el punto más fuerte del discurso del exalcalde de Bucaramanga, el candidato del Pacto Histórico aseguró que ha dedicado su vida a “luchar contra la corrupción a riesgo de mi existencia y la de mi familia”.

A mi generación de hombres les solicito no cerrar la esperanza de los jovenes. La mayoría de ustedes han sido uribistas en este siglo, siganlo siendo si quieren, pero dentro de las normas de la democracia. Mi contendor va a romper la democracia, no caigan en esa trampa. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2022

Incluso, Petro invitó a su generación de hombres a votar por él, a pesar de que sean uribistas: “síganlo siendo si quieren, pero dentro de las normas de la democracia. Mi contendor va a romper la democracia, no caigan en esa trampa”.

“A todo mi pueblo les digo que el futuro es de justicia social y climática, es de la paz, no de la violencia, es del acuerdo y el dialogo, no de la barbarie. El futuro es de civilización. No votemos por el pasado viejo, votemos por lo nuevo y el futuro”, concluyó el mensaje a sus adeptos.

En sus redes sociales, Petro ha elogiado la labor de sus adeptos cuando se trata de convencer a los votantes que aún no tienen una opción segura para el próximo 19 de junio. Uno de los resaltados fue el representante César Pachón, quien estuvo pegando microperforados hasta la 1:00 a. m. del domingo pasado.

Que toda la bancada trabaje como tú. Hay que ir presencialmente a la vereda, al pequeño municipio, al barrio popular. Hay que convencer que el verdadero cambio es contra la corrupción y que la corrupción se viste de oveja. https://t.co/chGx8VmHv2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2022

“Que toda la bancada trabaje como tú. Hay que ir presencialmente a la vereda, al pequeño municipio, al barrio popular. Hay que convencer que el verdadero cambio es contra la corrupción y que la corrupción se viste de oveja”, dijo Petro en un trino.

Hasta el momento, la diferencia entre ambos candidatos es poca y las encuestas no muestran a un puntero claro. Sin embargo, según el mercado internacional de apuestas, Rodolfo Hernández sería el más probable ganador de la segunda vuelta presidencial.