“No soy ningún zar de la chatarrización”: empresario Rafael Naranjo desmiente la existencia de un cartel

Bustos aseguró que en dicho cartel estaría involucrada la Unión Temporal RYM que, según su denuncia, no tendría los requisitos legales para la desintegración física de vehículos.

El director explicó que la empresa mencionada no tendría personería jurídica, un requisito mínimo para este tipo de procesos. Sin embargo, pese a esto se han pagado supuestamente de manera irregular incentivos por chatarrización de más de 720 mil millones de pesos , por cerca de 6.500 vehículos chatarrizados, cada uno con un incentivo promedio de $100 millones de pesos, con fundamento en las certificaciones de desintegración expedidas por la Unión Temporal RYM SAS, según menciona Bustos.

Desde el principio, Naranjo fue tajante al asegurar que no existe ningún cartel de la chatarrización y que todo es completamente falso. “Lo que hay son unas empresas prestando el servicio de desintegración para el reconocimiento y modernización de la flota de camiones de carga en el país”, señaló.

Naranjo señaló que los camioneros no recibían ningún pago por la desintegración de los camiones, por lo que desde un inicio él decidió pagar por cada vehículo que desintegraba, afectando el negocio que tenían otras compañía para “taparse de dinero”.

“Antes de que yo entrara, a todas las entidades, empresas y secretarías de Movilidad les tocaba pagar a las empresas desintegradoras. Cuando yo entro, empiezo a ofrecer dinero por cada kilo de chatarra que generaba la desintegración de los vehículos (...) Me metí en un negocio y todo mundo me empezó a entregar vehículos porque tenían un reconocimiento por el valor de la chatarra”, explicó.

“Cuando yo empiezo a ofrecer bonos y pago por kilos, esta empresa empieza a desacreditarme y a sacar noticias falsas, a decir que estoy mal habilitado, que no tengo personaría jurídica”, manifestó, al tiempo que denunció que esta compañía se habilitó con documentos falsos, razón por la que interpuso una denuncia en su contra.

Sobre la información dada por la Red de Veedurías de Colombia que señala que la Unión Temporal RYM SAS no tiene personería jurídica y por lo mismo no puede realizar este tipo de procedimientos, Naranjo explicó que para la desintegración de vehículos de pasajeros él se habilitó con la empresa de Recuperaciones Naranjo, y para la desintegración de vehículos de carga decidió hacer una Unión Temporal con una empresa de la India, la cual aportó, según él, todos los documentos requeridos por la ley, por lo que las empresas que componen esta UT tienen la respectiva personería jurídica.

En ese sentido, Naranjo le hizo un llamado a los diferentes órganos de control para que se agilicen las investigaciones y sanciones que tendría la Unión Temporal Sct Merl. Igualmente, aseveró que él no es el nuevo ‘zar’ de la chatarrización en el país, como se le ha llegado a denominar.

Finalmente, Naranjo recalcó que hasta la fecha su empresa nunca ha cometido ninguna irregularidad, tal y como se está planteando en el llamado cartel de la chatarrización. “Al principio me dio muy duro, pero ya me acostumbre porque ya me volví famoso en las redes por las calumnias de estas personas, que de hecho ya se les puso una denuncia penal por injuria y por calumnia”, ultimó, al tiempo que le hizo nuevamente un llamado a los organismos de control para que se agilicen los proceso.