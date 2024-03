Alerta en Bogotá: ataque de sicarios fuertemente armados deja una persona muerta y otras cuatro heridas. Los asesinos llegaron disparando

Los números desde donde extorsionan Los Satanás a comerciantes de Bogotá y Soacha

“Bueno, estas son las consecuencias por no atender el llamado que se les hizo. Si no se comunican para llegar a un diálogo con nosotros, entonces no los dejaremos trabajar más. Y si trabajan, seguirán viendo estos acontecimientos, vamos a matar. La felicidad y la tranquilidad no tienen precio”, se lee en el panfleto.