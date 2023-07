Odebrecht: Consejo de Estado tumbó multa por 715 mil millones de pesos que habían impuesto contra el concesionario Ruta del Sol II

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había impuesto millonaria sanción al considerar que las actuaciones de los implicados en este escándalo judicial dieron lugar a la vulneración del derecho colectivo. Sin embargo, a juicio de Consejo de Estado, la acción popular que dio lugar a la multa no era la herramienta jurídica adecuada para tal fin y, de un plumazo, la tumbó.

En su decisión, la sección tercera del Consejo de Estado también asegura que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no era competente para proferir esta sanción y que en su lugar, quien debía sancionar era el tribunal de arbitramento.

“Como Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público reitero que no cederemos espacios en la defensa de la moralidad pública, en que se respete el patrimonio de los colombianos, en que el acceso a los servicios públicos y su prestación sea eficiente y oportuna y en la recuperación de la ética pública. Pero eso no lo logramos solos necesitamos el acompañamiento ciudadano, con veedurías activas, y el apoyo del Congreso. Insistiremos en la aprobación de la Ley de Probidad para combatir la corrupción y establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas que malversen recursos públicos”, dijo en su momento el funcionario, quien le pidió al Consejo de Estado confirmar el fallo en primera instancia.

La decisión del Tribunal en su momento también declaró responsables por corrupción a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI y condenó al ex viceministro Gabriel García Morales, el ex senador Otto Bula. El Consejo de Estado aclara que las decisiones proferidas por el Tribunal contra estos últimos se mantienen, ya que en estos casos no hubo apelación.