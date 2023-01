“Ojalá disfrute su regalito”: joven denuncia indignante caso de acoso sexual en TransMilenio

El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, se ha vuelto un lugar en el que los bogotanos y colombianos no se sienten seguros. Muchas son las críticas que ha recibido el medio de transporte por las denuncias de los últimos meses en las que según cuentan víctimas y testigos han sucedido robos, peleas, riñas y hasta muertes y agresiones sexuales.

Justamente en las últimas se conoció un nuevo caso de abuso sexual dentro del sistema de transporte, luego de que una mujer denunciara en redes sociales que habría sido vulnerada de una manera inesperada, cuando estaba viajando en uno de los buses de TransMilenio.

Todo sucedió este jueves 26 de enero, con una mujer de 20 años, que denunció a través de Twitter que la agresión sucedió cuando viajaba del trabajo a su casa y se bajó del bus en la estación de las Américas con Avenida Boyacá.

La joven bogotana comentó el momento en el que se dio cuenta de que había sido abusada en su cuenta personal de Twitter de la siguiente manera: “Hace como hora y media me bajé del TransMilenio y antes de que se cerraran las puertas un tipo grita: ‘que disfrute su regalito’ (yo escuché, pero no paré bolas porque no pensé que me hablara a mí), luego de que me di cuenta de que tenía el pantalón empapado”.

Hace como hora y media me bajé del transmilenio y antes de que se cerraran las puertas un tipo grita "que disfrute su regalito" (yo escuché pero no paré bolas porque no pensé que me hablara a mi) luego fue que me di cuenta, tenía el pantalón empapado (+) — Silvana (@_Silvana77) January 27, 2023

Según cuenta Silvana, ahí fue cuando se dio cuenta de que hablaban con ella y de que el pantalón lo tenía mojado por semen, que había dejado el abusador en su pantalón. La muchacha afirma que en ningún momento se dio cuenta cómo sucedió y que no pudo identificar a la persona que hizo este terrible acto en el sistema de transporte de la capital.

“Toqué con la mano y entendí que el desgraciado sí me hablaba a mí, y ‘el regalito’ era semen que había dejado en mi pantalón. Qué asco, qué impotencia. Honestamente el TM iba tan lleno que en el momento no me di cuenta. No le vi la cara, nada que hacer”, escribió este jueves Silvana en su cuenta de Twitter.

La mujer abusada terminó su testimonio contando la rabia que le produce lo que tuvo que vivir mientras viajaba en TransMilenio y el peligro que siente solo por el hecho de ser mujer: “Tengo mucha rabia de que ser mujer sea tan difícil en este mundo, tengo náuseas, lloré mucho, lo único que queda de consuelo es que no pasó nada más, pero nada debió pasar en primer lugar”.

La joven bogotana recibió el apoyo de muchas personas en redes sociales que se conmovieron con su relato y sintieron indignación de que estas cosas sucedan en el transporte público y no haya responsables ni detenidos, sino que, por el contrario, todo se quede en la completa impunidad.

La cuenta oficial de TransMilenio se pronunció en redes sociales y le contestó a Silvana, manifestándole que activarían la ruta de género y procederían con la denuncia, para que por medio de la verificación de cámaras se pueda investigar e identificar al responsable.