Olmedo López será trasladado a la Corte Suprema con medidas policivas. Abogado denuncia abuso de autoridad porque no fue notificado

El asunto ha sido toda una novela, pues desde la mañana se esperaba el cara a cara entre Manzur y Olmedo, pero esta no se dio por un asunto que no resulta lógico. Ni Olmedo López, ni su abogado José Moreno, habían sido notificados de la citación y se enteraron por los medios de comunicación. Por este motivo, su apoderado denuncia abuso de autoridad, y señala que es claro que están dispuestos a ir y contar toda la verdad, pero nunca fueron avisados de la cita.

En la Corte Suprema, al conocer que Olmedo López no iba a asistir por no haber sido notificado, enviaron un mensaje en el que señalaban, de forma extraña, que sí había sido notificado, pero no personalmente ni a través de su abogado, sino a por medio de del director de Protección.