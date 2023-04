Pablo Escobar al amanecer: las intimidades del fotógrafo personal del capo

SEMANA: ¿Quién es El Chino en la vida de Pablo Escobar?

Alfonso Buitrago: Edgar Jiménez Mendoza fue amigo de Escobar del colegio, de los primeros años de bachillerato, a principios de los años 60. Se reencuentran cuando habían cogido caminos muy distintos, y Pablo ya era muy rico. El Chino se había convertido en un fotógrafo de eventos sociales, bautizos, cumpleaños. Por un amigo en común, se vuelven a ver y ahí comienza a ser el fotógrafo personal del capo

SEMANA: ¿Cómo se convirtió en el fotógrafo de Pablo Escobar?

Alfonso Buitrago: El empieza con unos encargos de fotografiar animales. En ese momento, Pablo Escobar ya tenía 1.500 animales. Comienza a hacer un registro de los animales que había y los que iban llegando. El es quizás el fotografía que tiene el archivo más grande de este momento. Luego termina siendo el fotógrafo de los cumpleaños, de los eventos sociales de la familia y de la campaña política a la cámara de 1982. Edgar Jiménez había sido miembro de la Anapo y fotógrafo de las campañas políticas en Antioquia.

- Foto: Alfonso Buitrago Londoño

SEMANA: ¿Qué momentos del capo tiene el guardados en sus imágenes?

Alfonso Buitrago: Como decía, el segundo momento grande es la campaña política. El retrata a Pablo Escobar como benefactor, como el gran Robin Hood. Muchas de esas fotografías icónicas de Escobar haciendo política son de Edgar Jiménez. Luego están reuniones, cumpleaños de sus hijos, de Juan Pablo, de Manuela. También fiestas de Halloween de Victoria Eugenia. Luego él se vuelve fotógrafo de la familia, del osito y de otros hermanos. Entonces él logra dar como un gran retrato íntimo de Pablo Escobar

SEMANA: ¿Hasta cuándo le toma fotos?

Alfonso Buitrago: La última fotografía es de 1989, de febrero, en el mes en que Juan Pablo cumple años. Es un cumpleaños clandestino. Ya ahí Escobar está enfrentado al Estado públicamente. Estaba siendo perseguido y buscado. Luego de esa celebración, ya no se vuelven a ver. Escobar se entrega, va a la Catedral y luego lo matan. Él sigue siendo fotógrafo de la familia de Escobar y de Victoria Eugenia.

Portada de la edición 605 (Diciembre 7 - 14 de 1993) de la revista SEMANA. Tras más de un año prófugo, Pablo Escobar fue abatido por el bloque de búsqueda en el tejado de una casa en Medellín, el 2 de diciembre de 1993. Fue el verdadero fin de una pesadilla. - Foto: Semana

SEMANA: ¿Por qué hacer un libro de El Chino?

Alfonso Buitrago: Yo lo conocí en el 2017. Vino John Lee Anderson a hacer un reportaje sobre los narco tours. En ese momento, a Medellín venían muchos turistas a conocer su tumba, su casa, los lugares donde había estado. John Lee Anderson me pide que busque al fotógrafo. Hablamos con él, y fuimos todos a la Hacienda Nápoles. Allá hablamos mucho. Me di cuenta de que tiene una vida fascinante. Él fue muy amigo de Israel Santamaria, que fue fundador del M-19 y él mismo fue miembro en algún momento de ese grupo. Me parecía que en un tema del que se ha escrito y hecho tanta cosa, nadie había contado la historia de alguien que había sido su amigo.

SEMANA: ¿Cómo describe él el capo?

Alfonso Buitrago: Dice que tenía una astucia muy temprana para hacer trampa, para engañar. Lo que más resalta de las fotografías y de las historias es que Escobar era un gran mentiroso. Que él fue protagonista activo de su leyenda. Decía mentiras de lo que tenía en la Hacienda. Esa parte burlona de Escobar que mucha gente se tomaba como realidad terminaba siendo una gran mentira.

Uno de los once hipopotamos que hay en el establecimiento nada en una de las 12 lagunas de la hacienda Napoles, en el municipio de Puerto Triunfo, departamento de Antioquia, Colombia, el 18 de agosto de 2004. La hacienda Napoles fue construida por el fallecido narcotraficante Pablo Escobar en los aÒos 80 y hace pocos dias el estado colombiano se la expropio a los familiares de Escobar. Las autoridades planean crear un centro turistico en la hacienda, cuya superficie es de 2.000 hectareas. AFP PHOTO Rodrigo ARANGUA One of the eleven hippopotamus swims at one of the twelve lakes of the ranch "Napoles" in Puerto Triunfo, Department of Antioquia, Colombia, 18 August 2004. The ranch, which has an area of 2,200 hectares, was built by the deceased drug trafficker Pablo Escobar in the 80's. In these days the Colombian Government announced its expropriation from Escobar's family in order to build a resort. AFP PHOTO/ Rodrigo ARANGUA (Photo by RODRIGO ARANGUA / AFP) - Foto: AFP

SEMANA: ¿Mentiras cómo cuáles?

Alfonso Buitrago: Por ejemplo, la típica de la avioneta que estaba empotrada en el portón de entrada de Nápoles. El decía que era el primer cargamento de cocaína y era realmente una avioneta abandonada en un hangar en el aeropuerto Olaya Herrera. También un carro que decía que era de un gánster norteamericano y realmente era hechizo, hecho por varios carros robados. Y que luego lo balearon. Había un periódico político que existía desde los años 50 que se dedicó a ampliar la figura de este personaje, y el chino trabajó allí. Entonces conocía bien esa faceta.

SEMANA: ¿Por qué entender a Pablo Escobar de esa manera?

Alfonso Buitrago: Hay un gran énfasis en tratar de entender ese Robin Hood y qué significa esa leyenda. Tratar de entenderla mejor históricamente. Creo que es el gran intento del libro, porque la fotografía se utilizan constantemente en documentales extranjeros que repiten un guion que no se ajusta a la realidad. Creo que este es el gran aporte del libro. Eso espero.

SEMANA: ¿Cómo vive hoy El Chino?

Alfonso Buitrago: El Chino tiene la misma edad de Escobar. Está retirado. Ya no toma fotografías. Vive de vender las fotos de Escobar. Aunque él es un hombre de izquierda, sin ambición económica. Es un hombre con conciencia de clase. Está satisfecho de que se haya contado su vida.