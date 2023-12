¿Pablo Escobar ofreció pagar la deuda externa de Colombia? Esta es la verdadera historia

Escobar le contestó que él: ´´Era bandido, pero no estúpido”. Agregó que no tenía sentido para él ese asesinato, pues era obvio que él iba a ser el primer acusado. Eso, según el capo, significaría que la vida tranquila y familiar que tenía en Medellín terminaría para siempre y lo dejaría en una clandestinidad eterna.

La única solicitud que hicieron los capos no era que se eliminara la extradición, sino que esta no fuera aplicada con retroactividad. En otras palabras, que narcotraficante que exportara un gramo de ahí en adelante podía ser extraditado automáticamente. Lo que buscaban con la solicitud de no retroactividad era que los delitos de narcotráfico que fueran judicializados con anterioridad a la fecha del acuerdo tendría consecuencias penales en Colombia, pero no en Estados Unidos.