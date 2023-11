“Para que no les pase a ustedes”: periodista de Caracol TV revela cómo le robaron más de 200.000 pesos por WhatsApp

En vista de que el mensaje de un conocido no es en principio una conducta extraña, muchos caen en el engaño y terminan realizando giros de dinero, sin saber que sus recursos fueron a parar al bolsillo de un delincuente.

“Que no les pase a ustedes: un amigo me escribió desde su WhatsApp pidiéndome dinero con urgencia, ¿qué hice yo? Le consigné lo que necesitaba sin verificar que realmente era él y al rato me di cuenta de que él había publicado en redes que le habían robado su cuenta de WhatsApp”, contó el comunicador.