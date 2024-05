Pederastas y terroristas podrían conseguir beneficios con la reforma a la justicia que se está cocinando

El jefe de la cartera de justicia también fue claro en explicar que si el delito se da de manera individual, los jueces y fiscales serán los encargados de definir si se le otorga algún tipo de beneficios. “Eso es destrabar el sistema acusatorio y eso es lo que queremos hacer, no queremos ser benéficos con nadie, queremos es que no haya impunidad y que haya sanciones rápidas, no que aunque haya, digamos, la amenaza de 50 años de pena, a los 6 años resulta que las pruebas se difuminaron”, agregó Osuna.