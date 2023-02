Pederastia en la Iglesia colombiana | “Serían cientos de sacerdotes involucrados, revelaré los detalles”: Juan Pablo Barrientos

Quizá uno de los pocos periodistas que ha liderado las investigaciones contra la Iglesia católica colombiana por sus presuntos vínculos con casos de pederastia ha sido Juan Pablo Barrientos, quien ha desempeñado un trabajo durante años para destapar esos nexos, atravesando en esa tarea varios obstáculos.

Su labor ahora genera mayor relevancia ya que la Iglesia católica en Colombia recientemente ha pedido perdón por los aberrantes casos de pederastia, señalando que “son un crimen y un delito”, conclusión a la que llegaron los jerarcas de la iglesia luego de que llevó a cabo una Asamblea de la Conferencia Episcopal.

En diálogo con SEMANA, Juan Pablo Barrientos alertó que los casos de pederastia hacen parte de una empresa del crimen organizado transnacional, práctica delictiva que recordó fue calificada de esa manera por las autoridades judiciales de Estados Unidos, en donde Colombia no podía estar exenta.

“La Iglesia de este país se comporta igual que en todas las iglesias católicas del mundo, es la misma institución, es el mismo sistema, y es la misma estructura que ha permitido que los siglos haya existido sacerdotes pederastas, que por siglos haya permitido que en sus archivos reposen denuncias contra sacerdotes que han violentado niños, niñas y adolescentes”, sostuvo Barrientos.

Conferencia Episcopal de Colombia - Foto: Guillermo Torres

Barrientos en su relato con SEMANA, reveló las acciones que ha emprendido a lo largo de cinco años de investigación contra la Iglesia colombiana, una de ellas tiene que ver con la radicación de 140 derechos de petición, para obtener información de cuántos sacerdotes habían sido denunciados por abuso sexual a menor de edad.

“No estamos hablando de manzanas podridas, estamos hablando de un tema netamente estructural, recientemente aquí en Colombia yo envié con Miguel Estupiñan, que es otro periodista que me acompaña en esta investigación, 140 derechos de petición a todas las comunidades religiosas para descubrir cuantos sacerdotes han sido denunciados por abuso sexual a niños”, anotó Barrientos.

También señaló: “Lo que hemos encontrado es aberrante, no han respondido ni el 20 % los obispos colombianos y ya esa lista va en cientos de casos y próximamente revelaremos más detalles, en una de las investigaciones más grandes que se han hecho en Colombia de ese tema”.

“El presidente de la Conferencia Episcopal (monseñor Luis José Rueda) ha salido a pedir perdón, el sabe que los casos en Colombia se podría contar por miles, y que esos casos los han escondido en sus archivos secretos y que se ha guardado esa información con el concordato”, subrayó Barrientos.

Monseñor Luis José Rueda - Foto: cortesia comunicaciones episcopa

Y señaló ante el escándalo de pederastia en la Iglesia colombiana: “Ya hay dos sentencias de la Corte Constitucional que le dan acceso a cualquier ciudadano a este tipo de denuncias, entonces ya sale el presidente de la Conferencia Episcopal que a propósito es uno de los grandes encubridores de pederastas de Colombia a pedir perdón”.

“Entonces estamos como ya lo han dicho en los Estados Unidos, fiscales de ese país ante una empresa del crimen organizado transnacional y aquí cuando habló de una empresa habló de la alta jerarquía, habló del gobierno eclesiástico, que ha permitido y que sigue permitiendo que la violencia sexual se siga presentando”, anotó Barrientos.

“Lo más aberrante es también ese secretismo "

Sin embargo, Juan Pablo Barrientos revelado los casos más aberrantes que detectó en medio de la investigación de pederastia en la Iglesia católica Colombiana, en hechos que según él, estarían salpicados dos obispos.

“En esta investigación que ya completa cinco años lo más aberrante es saber qué hay una institución que no quiere cambiar, qué hay una institución que protege y que promueve a los pederastas, que está llena de pederastas y que tiene en sus archivos secretos miles de denuncias, contra sacerdotes pederastas e incluso contra obispos”, dijo Barrientos.

- Foto: Karen Salamanca

También añadió: “Aquí vamos en la investigación qué hay denuncias contra dos obispos colombianos por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes y hoy no pasa nada y no dicen nada, lo más aberrantes es también ese secretismo y esa falta de empatía de la Iglesia católica con las víctimas, aquí no han reparado y no han querido entregarle a la Fiscalía los archivos secretos”.

¿Y el papa Francisco?

Barrientos, se detuvo en hablar de lo que piensa del papa Francisco sobre los hechos denunciados de abuso sexual de sacerdotes en el mundo contra menores de edad y señaló que al máximo jerarca de la Iglesia ha defraudado en la lucha consta ese flagelo.

Papa Francisco - Foto: AP Foto/Gregorio Borgia

“Yo pensé que este papa iba hacer algo a enfrentar la pederastia en la Iglesia católica incluso en mi primer libro ‘Dejad que los niños vengan a mi’, así lo digo este papa esta está haciendo algo, pero entre más se mete uno en la investigación, más descubre uno que aquí no existe la intención ni del papa ni de nadie de hacer algo para erradicar estos casos”, insistió Juan Pablo Barrientos.

Y expresó en diálogo con SEMANA: “Insisto, si el papa Francisco quisiera hacer algo, ya hace días, semanas, meses años, habría abierto los archivos de la congregación para la doctrina de la fe, si el papa Francisco quisiera hacer algo hace mucho tiempo habría expulsado al Arzobispo de Medellín Ricardo Tobón Restrepo o habría sacado a Darío Monsalve Mejía de Cali, a Óscar Urbina de Villavicencio pero lo dejó jubilarse”.

El Vaticano anunció el 11 de noviembre de 2022 la apertura de una investigación preliminar tras las revelaciones de un nuevo escándalo de agresión sexual por parte del cardenal francés Jean-Pierre Ricard, antiguo obispo de Burdeos, que fue nombrado cardenal por el Papa Francisco en 2016 y que admitió "conducta reprochable con una niña de 14 años" hace 35 años. (Foto de Patrick HERTZOG / AFP) - Foto: AFP

“Si el papa quisiera hacer algo ya habría sacado al Obispo de Sonsón (Rionegro) monseñor Fidel Leónides Cadavid ya hubiera sacado al Arzobispo de Bucaramanga Ismael Rueda Sierra, ya habría sacado a todos estos obispos que encubren a pederastas”, alertó.

Y finalmente indicó Juan Pablo Barrientos: “Lo único que existe son grandes titulares donde dicen que piden perdón que van a crear comisiones, pero en el fondo no están haciendo nada, en el fondo los pederastas se siguen moviendo de parroquia en parroquia y en el fondo siguen alimentando sus archivos secretos con nombres y más nombres”.