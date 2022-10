Periodista australiano confirma el gran hackeo que sufrió la Fiscalía colombiana: “se robaron 5 millones de correos”

Luego de que en días pasados el grupo de hackers conocido como Guacamaya emitiera un comunicado indicando que filtraron sistemas militares y policiales de México, Perú, El Salvador, Chile y Colombia, las alamas se prendieron en el país.

Las Fuerzas Militares colombianas manifestaron mediante un comunicado que se había adelantado un análisis detallado de la situación, “con el propósito de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que habrían sucedido estos hechos.

En la comunicación también se informó que en el preciso instante en que se conoció la posibilidad de un hecho que afectara la seguridad de la institución, se procedieron a activar todos los protocolos dispuestos para responder a este tipo de casos.

“Las Fuerzas Militares de Colombia seguirán adelantando todas las acciones pertinentes para proteger la infraestructura crítica de los ataques realizados por parte de amenazas de naturaleza cibernética”, destacó la comunicación.

Pero el periodista australiano Nigel Gladstone, quien recibió de primera mano la información hackeada, fue entrevistado por Luis Carlos Vélez y reveló detalles que dejaron ver la gran magnitud de la filtración que sufrieron las autoridades colombianas. La entidad más vulnerada fue la Fiscalía General de la Nación, información que ahora ya se encuentra en internet y era clasificada.

“Las cosas que pude ver sobre esta filtración es que mostró datos relevantes de la colaboración cercana del gobierno de Australia con las autoridades colombianas. También expuso datos clasificados, por ejemplo sobre cómo estaban organizados los carteles de manera internacional, la sofisticación de estos carteles de la droga en Australia, quienes incluso han usado instituciones educativas para traficar droga entre los dos países”, dijo el comunicador.

Además, reveló la impresionante cantidad de información que pudieron sacar estos hackers a la luz pública, lo cual representaría una de las más grandes filtraciones de datos en nuestro país.

“Se robaron 5 terabytes de información, 5 millones de correos de la Fiscalía de Colombia y más o menos 6 mil tienen que ver con Australia, no sé qué tan confidencial era la información, pero si les puedo decir que desde que pasé esta información a las autoridades australianas, comenzaron a trabajar de manera inmediata con las colombianas. Eso sí, la información que pude ver, se podría considerar como información clasificada y les puedo decir que podría traer consecuencias, lo que no podría asegurar es la gravedad de esas consecuencias”, dijo Gladstone.

También se conoció que la información filtrada no es reciente, sino que data de varios años atrás. “El 7 de agosto se conoció el hackeo, pero es información que data desde 2013. No solo la Fiscalía fue hackeada, porque como se sabe las autoridades trabajan en conjunto en los países, además la información filtrada no abarca temas más allá del narcotráfico. Hay información detallada de accidentes de tránsito, tráfico de órganos, de personas, minería ilegal”, aseguró el periodista.

Las palabras del australiano preocupan debido a la magnitud de la filtración y a los datos que ahora se pueden conocer de manera pública en internet. Es por eso que las autoridades de los dos países trabajan de manera conjunta para poder solucionar este problema informático que, como dijo Gladstone, podría traer graves consecuencias al país.