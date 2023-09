Petro presentó nuevo enfoque en la lucha antidrogas, asegura que hasta el momento la estrategia ha fracasado

Este sábado 9 de septiembre de 2023 desde la ciudad de Cali, el presidente Gustavo Petro, habló en la clausura del evento que reunió a autoridades de los países de la región con el propósito de avanzar en la lucha de política antidrogas, para mitigar un fenómeno que como lo calificó el mandatario resulta ser sanguinario y que ha vivido Colombia desde hace varias décadas y que también se ha radicado con la misma crueldad en México, los dos países anfitriones del evento. Este ya no es solo problema colombiano sino americano, según señaló Petro, enfatizando que las estrategias hasta ahora por el país han fracasado y esa es quizás la razón principal por la que se ha incrementado el conflicto armado.

“Nosotros somos las mayores víctimas de esta política (…) lo único que hemos hecho de una manera vergonzante… es repetir el discurso contra la guerra y la lucha antidrogas, porque creemos que si nos separamos una coma de él y decimos oiga, esperen ustedes no tienen razón señores de la Unión Europea, o señores de las Naciones Unidas, o señores del gobierno de los Estados Unidos, o señores del gobierno Ruso, entonces nosotros mismos nos autocensuramos, porque le tenemos temor a que nos digan que estamos aliados con el narcotráfico” dijo el mandatario argumentando que en los últimos 50 años los colombianos han sido señalados como victimarios .

Es consiente que en Colombia se produce gran cantidad de cocaína y marihuana, pero pide no desconocer que los otros países que dicen luchar contra el narcotráfico de manera infalible tienen la mayor parte de los consumidores, es decir, el producto no saldría si no encontrara clientes dispuestos a pagar por él. “Nuestro silencio en estos 50 años ha sido cómplice de un genocidio en nuestros países”, recalcó Petro durante su discurso que tardó más de 35 minutos.