Petro saca pecho tras aparecer en una bandera en medio de partido en África por su apoyo a Palestina: “Algo bueno hemos hecho”

En respuesta a su mensaje, Petro fue enfático y señaló: “Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida. Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe . Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa”.

El mandatario colombiano insistió en su mensaje: “Un genocida es un genocida, no importa si tiene o no religión. Intente, al menos, detener la masacre”. Esta respuesta directamente al mensaje de Netanyahu se suma a otra publicación que hizo, donde aseguró que no es partidario de Hamás.