Petro volvió a decir que su propuesta de gobierno necesita más de cuatro años y encendió la polémica

Este fin de semana, el candidato presidencial Gustavo Petro, del Pacto Histórico, visitó el tradicional sector de Pescaíto, en Santa Marta, donde habló ante miles de seguidores.

Allí volvió a plantear que su propuesta de gobierno requiere más de cuatro años, que es el periodo presidencial contemplado en la Constitución en Colombia, y luego de que se aboliera la reelección.

“Algunos me dicen eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor”, sostuvo Petro.

De inmediato se generó una controversia en las redes sociales, pues los opositores de Petro han dicho que, en caso de ganar la Presidencia, él buscará permanecer más años en el poder y no lo dejaría en el 2026.