¿Piedad Córdoba mintió sobre escándalo en Honduras por cargar 62.000 dólares?

La senadora electa Piedad Córdoba le contó a SEMANA lo que ocurrió este miércoles en el aeropuerto Comayagua de Honduras y negó que haya sido requerida, retenida o detenida por las autoridades de ese país. La información que se conoció, a través de Noticias RCN, dirigido por José Manuel Acevedo, fue la de una retención por encontrarle un paquete con 62.000 dólares en efectivo, lo que al cambio equivale a unos 250 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, algo no cuadra en la versión de la congresista porque en un comunicado del Instituto Nacional de Migración Honduras se informó que Córdoba fue “provisionalmente detenida” y explicó las razones.

“Piedad Córdoba ha sido retenida para investigación por la portación de aproximadamente 68.000 dólares americanos que no fueron declarados y que, según lo manifestado, pertenecen a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente”, señala la misiva.

Ese comunicado confirma que la información conocida preliminarmente es cierta y que no declaró el dinero que transportaba cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a Panamá para posteriormente llegar a Colombia.

La confusión en la versión de Córdoba radica en que le negó toda esta situación a SEMANA cuando fue consultada por lo ocurrido. La senadora electa del Pacto Histórico dijo que la suma que llevaba eran 58.000 dólares y explicó el origen del dinero. Negó que haya sido retenida y manifestó que ella voluntariamente se acercó a declarar esos recursos para pagar el impuesto correspondiente. ¿Estará diciendo la verdad?

SEMANA: ¿Qué fue lo que pasó en Honduras?

Piedad Córdoba (P. C.): Nada de lo que se ha dicho es cierto. A mí no me detuvieron, yo llegué al aeropuerto dispuesta a pagar el impuesto de salida, yo misma saqué la plata y la persona de aduanas lo que hizo fue llevarme a una oficina para contar la plata, pero nunca me detuvieron. A uno no lo pueden detener por eso, si uno tiene una plata y declara no lo pueden detener.

SEMANA: Y usted iba a pagar ya ese impuesto...

P. C.: Yo misma saqué la plata para pagar el impuesto.

SEMANA: Es decir, ¿usted tenía el dinero y voluntariamente se acercó a declararlo?

P. C.: Exactamente, llego y me arrimo al muchacho y le digo que voy a pagar el impuesto. Él dijo que había que contarla en su totalidad y eso fue lo que pasó.

SEMANA: ¿Cuál es el origen de esos dólares?

P. C.: De unas asesorías, yo trabajo con un grupo de asesores y Mauricio Sánchez. Estuvimos trabajando, veníamos de hacer un trabajo en Colombia, después me vine para acá (Honduras) a trabajar con ellos y aproveché para hacer otras reuniones, pero ahí no ha pasado nada. Yo iba a pagar el impuesto del dinero.

Este es el dinero que llevaba Piedad Córdoba en su equipaje, durante su viaje en Honduras. - Foto: Cortesía

SEMANA: ¿Esas asesorías son en Honduras?

P. C.: No, yo las hago en Colombia, pero las personas con las que trabajo se vinieron (a Honduras) y les dije que también viajaría para unas reuniones y eso fue lo que pasó.

SEMANA: ¿Pero entonces usted salió con el dinero desde Colombia?

P. C.: No, esa plata me la pagaron aquí (Honduras). Fue en la mañana.

SEMANA: ¿Cuántos dólares tenía?

P. C.: Hablaron de 62.000 dólares, pero en realidad son 58.000 dólares.

SEMANA: Sus contradictores se preguntan qué estaba haciendo con esa plata en Honduras. ¿Qué les responde?

P. C.: No nada, el que quiera puede llamar a Mauricio Sánchez y él mismo les dice. Esto no es un trabajo de un día, es un trabajo que venimos haciendo. Me debían la plata y me la pagaron aquí (Honduras).

SEMANA: ¿Entonces podrá traer la plata a Colombia sin problema?

P. C.: Claro, sin problema.

SEMANA: Esto ocurre a pocos días de elecciones, sus contradictores ya están lanzando fuertes críticas...

P. C.: Pues claro. Pero es que esto es un asunto particular y nada tiene que ver ni con la campaña ni con el Pacto Histórico, es mi trabajo y vivo de las asesorías.

SEMANA: ¿Las asesorías que usted da de qué se tratan?

P. C.: Tienen que ver con inversiones, redacto proyectos y en temas logísticos.

SEMANA: ¿Se reunió con integrantes del Gobierno de Honduras?

P. C.: No.

La versión de Piedad Córdoba es totalmente distinta a lo informado por las autoridades de Honduras, por lo que serán las autoridades de ese país las que determinen el origen de los recursos y qué pasó realmente cuando la senadora electa intentaba salir con esa millonaria suma. Además, la congresista dice que tenía 58.000 dólares, pero Migración Honduras contó el dinero y son 68.000.