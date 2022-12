¿Piensa viajar por tierra desde Bogotá en esta temporada? Siga estas recomendaciones

Estamos en las fiestas decembrinas de 2022, en la antesala del próximo año, una época caracterizada por el alto número de viajeros. En diálogo con SEMANA, Ana María Zambrano, directora de la Terminal de Transporte de Bogotá indicó algunos aspectos sobre el transporte de pasajeros que se deben tener en cuenta durante esta temporada.

Terminal de Transportes El Salitre Foto Guillermo Torres / Semana - Foto: Guillermo Torres

Zambrano señala que entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, la Terminal calcula que se movilizarán cerca de 1.700.000 viajeros: un millón correspondería a diciembre y 700 mil personas para el primer mes de 2023.

Por otro lado, señaló que los sitios más demandados por los viajeros son las ciudades de Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Fusagasugá, Girardot, Ibagué, Medellín, Neiva, Sogamoso y Villavicencio.

Por ello, han “implementado un completo plan logístico con el propósito de brindar a los viajeros seguridad y comodidad desde que llegan a la Terminal hasta el abordaje de los vehículos”, puntualizó la Gerente de la Terminal.

Y explicó las medidas que han aplicado para prevenir congestiones en esta época de alto flujo de viajeros. “Esta logística incluye filas exclusivas para viajeros con tiquete que han programado su viaje con anterioridad, información de la operación a través de monitores, vallas y códigos QR”.

Asimismo, la funcionaria contó que cuentan con el apoyo de más de 600 personas, quienes integran el personal logístico, de salud, Policía Nacional y vigilancia privada.

La invitación que hace Zambrano es que, especialmente en estas fechas, los usuarios planeen su viaje con anterioridad, pues esto ayuda que se disminuyan o que no se presenten aglomeraciones.

Por otro lado, también recomienda que la compra de tiquetes se haga de manera electrónica en la página de la Terminal, pues esto también posibilita que las filas y tiempos de espera no sean tan largos.

Para los viajeros que compran el tiquete con anterioridad, se les pide que estén una hora antes del ingreso en el sitio.

No obstante, la directora de la terminal bogotana hace hincapié en que, si un usuario no ha comprado el pasaje y pretende viajar a la Costa o a los Santanderes, puede esperar entre 12 y 24 horas para lograr un cupo en alguna empresa de transporte, debido a que son destinos con alta demanda en fin de año y enero.

La funcionaria hace hincapié en que se debe comprar los tiquetes en línea y además verificar con las empresas transportadoras las condiciones de viaje para el transporte de mascotas y carga sobredimensionada.

Igualmente, no descuidar a los menores de edad, no aceptar ayuda de intermediarios, no descuidar las maletas y los objetos de valor, evitar equipaje en exceso y no llevar a la Terminal acompañantes que no vayan a viajar para evitar aglomeraciones. Y, la recomendación más importante, tomar siempre el bus dentro de las terminales de transporte para garantizar su seguridad”, sostuvo Zambrano.

Identifique las terminales de transporte de Bogotá

La capital del país cuenta con tres terminales de transporte. La primera es la Terminal de Ciudad Salitre, la cual fue inaugurada en 1984 y se ubica en la localidad de Fontibón. Un espacio que cuenta con acceso por la Avenida 68, Avenida Esperanza, Avenida Boyacá y Avenida Centenario.

La Terminal Satélite del Sur fue la segunda en construirse en Bogotá. Se fundó en 2008 y está localizada entre el cruce de la Avenida Bosa con la Autopista Sur, en la localidad de Bosa. Proporciona servicio de transporte para destinos como Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Por último y siendo la más reciente, está la Terminal del Norte, ubicada en la Autopista Norte con calle 192. Su infraestructura tiene nueve bahías de parqueo, 24 taquillas y una capacidad de movilizar 540 buses al día.