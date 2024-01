Polo Polo apoya dura frase de Milei sobre Petro: “Lo único que le podría agregar es la palabra guerrillero”

Gustavo Petro: “Los que nos atacan no tienen ni idea qué es el comunismo”

“Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado. Por eso el puerto debe ser una concesión a las cooperativas de la gente que trabaja la pesca y por eso el muelle en Buenaventura debe ser de las cooperativas genuinas de pescadores de Buenaventura, no de cooperativistas de mentiras que, estando con la mafia detrás, aparentan ser cooperativistas para quedarse con el puerto. Eso no, en este gobierno no lo admitimos”, insistió el jefe de Estado.