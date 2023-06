Por alta siniestralidad vial de motociclistas en Cundinamarca, autoridades instalarán puestos de control permanentes

Ante las preocupantes cifras del Observatorio del CEIS (Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad Vial) que sitúan a los motociclistas como el grupo vial con mayor incidencia de accidentes, la Secretaría de Transporte y Movilidad implementa la estrategia ‘Moteros por la vida’.

En desarrollo de la misma, se instalarán durante el mes de julio cuatro puntos permanentes en las vías donde se registran los mayores índices de accidentes que involucran a este actor vial:

• Calle 13: Puente Río Bogotá - Madrid - Facatativá (punto de peaje río Bogotá).

• Vía 40 Express: Desde Soacha (La Despensa) hasta Fusagasugá (Chinauta).

• Corredor Mosquera - Funza - Siberia (punto de peaje La Tebaida).

• Briceño - Tocancipá - Chocontá.

Los controles se harán en las vías con mayor siniestralidad. - Foto: Gobernación de Cundinamarca.

“Buscamos salvaguardar la vida de los motociclistas, actores viales que más mueren en las vías. Con la colaboración de la Policía de Tránsito, impulsaremos esta campaña en los corredores viales con altos índices de siniestralidad, brindando una vigilancia constante y promoviendo la concienciación entre los motociclistas. Esta iniciativa forma parte del programa Motero Agente Cívico de Cundinamarca”, explicó el secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy.

Lo anterior, dado que, a pesar de las campañas de sensibilización realizadas, como ‘Sí nos conviene’, que aborda las conductas correctivas y preventivas en las vías, dirigidas a los diferentes actores viales y ‘Moteros Agentes Cívicos’, enfocado específicamente en el grupo de motociclistas, los datos muestran un aumento en comparación con el mismo período del año pasado.

Solo entre enero y mayo de 2023 se registraron 386 motociclistas lesionados, el 45,73 % del total de heridos en accidentes de tránsito, con un incremento del 9,97 % en comparación con el 2022. Además, se reportaron 133 motociclistas fallecidos, 52,57 % del total de fatalidades en accidentes de tránsito, con un incremento del 17,7 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Subió el número de motociclistas lesionados y fallecidos en accidentes en Cundinamarca. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El análisis también reveló que los días con mayor incidencia de accidentes son los sábados y domingos, entre las 6:00 y las 9:00 a.m., y entre las 5:00 y las 8:00 p.m.

Estas son las ciudades en las que hay más muertos por accidentes de tránsito

En Colombia está sucediendo un grave y silencioso problema, principalmente en algunas ciudades y municipios del país. Todos los días hay accidentes de tránsito y, a la vista de cualquier ciudadano, no hay política de choque agresiva para erradicar o mitigar el tema.

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) hicieron un análisis detallado con el fin de identificar cuáles eran las ciudades con más accidentes, allí pudieron notar que había 10 ciudades en los que la tasa de mortalidad por cada 10.000 habitantes superaba los 20 fallecidos.

Accidente en la vía entre Bucaramanga - Girón. - Foto: Bomberos Bucaramanga.

Ante la situación, las cifras han sido alarmantes por la cantidad de personas que mueren en las vías. Estas son las tasas más altas de fallecidos por cada 100.000 habitantes en ciudades y municipios en los últimos 12 meses:

Yopal: 33,8 %

San Andrés: 30,6 %

Mocoa: 29,7 %

Puerto Carreño: 24,0 %

Villavicencio: 23,6 %

Riohacha: 22,4 %

San José del Guaviare: 22,3 %

Armenia: 21,8 %

Popayán: 21,2 %

Montería: 19,5 %

Al respecto, el caso más preocupante, sin duda, es el de Yopal, el cual presenta la tasa más alta de accidentes mortales, 33 fallecidos por cada 100.000 habitantes a causa de incidentes en las vías. En comparación con Bogotá, es cuatro veces más alta.

Estas son las ciudades en las que hay más muertos por accidentes de tránsito. - Foto: Getty Images

Ante dicha situación, el Ministerio de Transporte se encuentra preparando una intervención en las siguientes ciudades: Yopal, Villavicencio, Riohacha, Armenia, Popayán, Montería, Pereira, Neiva, Ibagué y Pasto.

El ministro de Transporte, William Camargo, aseguró: “En el Gobierno del Cambio, velamos por la movilidad y seguridad vial de los colombianos y las colombianas, por eso, estamos comprometidos en trabajar en estrategias conjuntas para no seguir contando personas fallecidas, porque ninguna muerte en la vía es admisible y hoy desde Yopal, le estamos apostando al trabajo de la mano con los territorios para lograr que la vía no quite más vidas en el país”.