Por antisemita, un hotel de Bogotá le canceló su reservación a Roger Waters

Lo mismo sucedió ya en Bogotá. El periodista Gustavo Gómez, director de 6am 9 am, aseguró que “la noticia a esta hora, confirmada por la emisora es que la cadena Four Seasons tomó la decisión de cancelarle su reservación en los hoteles de Bogotá, para su próximo concierto, precisamente por su abierto antisemitismo”.

PRIMICIA. Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, sigue experimentando problemas por su abierto antisemitismo y los comentarios desobligantes que hace sobre la comunidad judía. En las últimas horas se supo que hoteles en Argentina y Uruguay no aceptaron recibirlo a él y a su… pic.twitter.com/mNLyMMrsUT

El artista de 80 años, quien presentó esta semana en Brasil su gira de despedida como músico, tiene previsto actuar el viernes en Montevideo y los días 21 y 22 en Buenos Aires, como parte de su gira “This is not a drill” (Esto no es un simulacro).