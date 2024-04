Por primera vez en Colombia reconocen a víctimas de desplazamiento forzado por causas ambientales; esta es la decisión

Sin embargo, la Unidad rechazó la solicitud argumentando que no cumplían con los requisitos de ley para demostrar que eran víctimas del conflicto armado. La entidad se basó en las competencias que tienen para atender solamente a ese tipo de población, por lo que no vulneraron ningún derecho de los campesinos.

Por eso se consideró que las medidas para atender a las víctimas de desplazamiento forzado por causas ambientales son limitadas, porque no reconocen ese fenómeno, no prevén una regulación integral, define medidas de atención parciales y no pueden dar medidas de protección definitiva.