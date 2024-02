¿Por qué le dicen Pacho Malo a Francisco Javier Martínez, el excoordinador del CTI en Buenaventura, capturado por corrupción?

El mismo abogado de Francisco Javier Martínez, el excoordinador del CTI en Buenaventura capturado por corrupción, reconoció que el seudónimo de Pacho Malo en su cliente, no le favorece en un proceso judicial como el que enfrentan, por eso contó la historia de ese apodo que para algunos se convirtió en alias.

Mientras la defensa de Martínez insistía, ante un juez de garantías, que no es necesario privar de la libertad a su cliente, explicó la desafortunada coincidencia del mote que pesa sobre el excoordinador del CTI en Buenaventura. Francisco Javier se convirtió en Pacho Malo, según el abogado, en un escenario de humor, muy colombiano, cuando en un espacio de trabajo comparten dos personas con el mismo nombre.

La broma se quedó en la memoria de los funcionarios y así se convirtió en una muletilla cada vez que lo buscaban o requerían, un apodo, no un alias para recordarlo y no confundirlo con el otro Pacho, el “bueno”, según los investigadores que claramente no hacían referencia a los comportamientos, sino a la cultural intención de burlarse del Francisco de turno.