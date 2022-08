Posesión de Gustavo Petro: los expresidentes que van y los que dijeron que definitivamente no asisten

La posesión de Gustavo Petro promete ser toda una fiesta nacional. El domingo, se espera que más de 100.000 personas asistan a las celebraciones solo del centro de la capital. La mayoría de mandatarios de la región estarán allí en primera fila. Los invitados obligatorios, los expresidentes; sin embargo, no han confirmado todos.

El giro del país a la izquierda tiene a un sector de la política muy feliz y a otro muy insatisfecho. Esa realidad se ve con mayor ahínco en la lista de confirmaciones para el evento de los expresidentes de la República. Así va el estatus hasta ahora.

César Gaviria Trujillo (1990-1994)

“Le expresamos nuestras felicitaciones por su elección, y la intención del partido liberal de junto al Pacto Histórico y el Partido Verde conformar la coalición de Congreso”, manifestó Gaviria ante el triunfo de Gustavo Petro.

“Esto le permitirá al presidente electo superar un escollo político, y poder demostrar que tendrá a su favor una coalición que le posibilite ejercer su condición de partido triunfante en la elección presidencial”, añadió. Además, señaló que el hecho de contar con el presidente del Senado del Pacto Histórico es “esencial para poner en marcha su plan de gobierno”, añadió en el texto.

Luego, los dos se reunieron en Italia y se tomaron una foto abrazados. Se espera que Gaviria acompañe a Petro este 7 de agosto.

Ernesto Samper Pizano (1994-1998)

Políticamente, el expresidente liberal es quien más ha ganado del ramillete de expresidentes con el triunfo de Petro. De hecho, algunos de los ministros nombrados por el líder del Pacto Histórico fueron parte de su gabinete.

Samper hizo el más entusiasta anuncio de que estará allá el 7 de agosto en primera fila. “Yo tengo listo mi traje para la posesión desde hace cuatro años, esperando a que pudiera utilizarlo. Es nuevo. Tuve el privilegio de no ser convocado hace cuatro años en la Casa de Nariño. Por eso, espero volver al palacio presidencial y que también pueda ir la oposición, que es lo que suele ocurrir en procesos democráticos”.

Andrés Pastrana Arango (1998-2002)

El expresidente conservador no solo comunicó que no asistiría, sino que aprovecho para despacharse contra el nuevo gobierno en términos atípicos para un exmandatario.

“Agradezco la invitación a llenar el formulario para la Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial 2022, honor que debo declinar por razón de las insalvables diferencias éticas y políticas que nos separan”, señaló.

“El interrogante en torno al conteo del voto popular son espada de Damocles sobre la legitimidad del proceso electoral y la continuidad democrática al cabo de los cuatro años de mandato”.

“Sus pactos con condenados en la cárcel de La Picota y el acuerdo nacional con patente de corso para los corruptos abren la puerta al redoblado saqueo de las arcas del Estado. La legalización de hecho de los cultivos que nutren al narcotráfico y su compromiso de borrón y cuenta nueva con las mafias de la droga son la vía hacia una narcocracia”, dijo.

Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)

El expresidente Uribe, a pesar de haber sido el antagonista histórico de Gustavo Petro, ha llevado una relación bastante cordial con él después del triunfo. Hace unas semanas había dicho: “Me he apartado de los actos públicos, lo único que hice fue 45 días de campaña con volantes. Quedé agradecido con los colombianos. Si no asisto a la posesión, haré una llamada respetuosa al presidente Petro”.

Luego afirmó que: “De mi parte, con argumentos y de forma respetuosa, lo más importante son los canales de diálogo con el señor presidente. A mí siempre me ha gustado el diálogo cuando es sincero. Así sea de controversia, de contrarios. Hay que aproximarse con principios, pero sin actitudes resabiadas”.

Finalmente, el exmandatario anunció que no asistirá. “Hoy llamé por teléfono al presidente electo Gustavo Petro, le agradecí amablemente la invitación a su posesión, me excusé de asistir porque desde hace dos años tengo complejo de preso. No asistiré por el pudor derivado de mi situación jurídica, que anhelo superar (...). Los compañeros del Centro Democrático asistirán a la posesión, símbolo de nuestra democracia”, anunció el exmandatario.

Toda la bancada del Centro Democrático, por instrucción suya, estará ese día en la posesión.

Juan Manuel Santos (2010-2018)

“Hoy ganó la democracia con récord de participación. A @PetroGustavo le deseo éxitos en su gobierno, que una a Colombia y la lleve por el camino de la paz”, dijo Juan Manuel Santos en Twitter el día del triunfo del líder de izquierda.

Santos ha dejado saber que se siente tranquilo con la llegada de Gustavo Petro, quien es un defensor del proceso de paz. “Apoyo en un 100 % al nuevo presidente de Colombia en su determinación de implementar el proceso de paz y tener a la Justicia Especial para la Paz (JEP) como modelo para la pacificación del país”, manifestó Santos en diálogo con el periódico Folha de S. Paulo (Brasil).

Iván Duque (2018-2022)

“He tenido la posibilidad de conversar con él, quiero que le vaya bien a él, a su gobierno y a Colombia. No voy a estar asumiendo ningún papel de obstáculo, para que pueda darse en el país el debate institucional que se requiere sobre múltiples políticas”, dijo el presidente Duque.

En manos de la Casa de Nariño está la organización del 7 de agosto, como es tradición en este país.