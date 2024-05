Primicia: Esta es la solicitud de principio de oportunidad con la que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, promete destapar la olla de corrupción

En detalle, Pinilla contó cómo el mismo participó en la entrega de 4.000 millones de pesos que habrían sido repartidos entre los presidentes del Senado, Iván Name; y de la Cámara, Andrés Calle. A Name le habrían entregado 3.000 millones, según el testimonio, a través de la alta consejera para las regiones Sandra Ortiz.

“Hacia el 25 de septiembre, el director me dice: ‘Sneyder, me voy para un desayuno, llegó el momento que le comenté’. Le dije: ‘Bueno, listo. Sí, señor, espero lo que usted me diga’. Sé que él tiene un desayuno en el Tequendama Suites con la doctora Sandra Ortiz y el presidente del Senado, el doctor Iván Name (...). Cuando él sale, me dice: ‘Sneyder, efectivamente, necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente (Name)”, reveló Pinilla.