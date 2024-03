Primicia | Rechazan definitivamente demanda contra la elección de Carlos Fernando Galán como Alcalde de Bogotá

“Es evidente que la demanda bajo estudio sólo fue radicada por la parte actora el 2 de febrero de 2024 y la supuesta remisión a la que alude la parte demandante (...) no tuvo efecto alguno y, por ende, no puede ser tenida como presentación del escrito en cuestión, por cuanto: esa dirección no está habilitada para recibir mensajes y claramente no corresponde a los canales habilitados por la Corporación para el efecto los cuales se encuentran amplía y suficientemente divulgados en la página web”.