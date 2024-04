Profesores, bajo fuego: esta es la estremecedora cifra de educadores rurales que abandonaron sus trabajos por las amenazas de los criminales

“Estamos desprotegidos”

Para la mandataria, el principal problema es el “excesivo centralismo”, ya que los nombramientos se hicieron desde Bogotá. Matiz le restó importancia a la violencia creciente en ese departamento y expuso otras posibles razones para las renuncias, hecho que no cayó muy bien entre el gremio de docentes. “¿Y por qué renuncian? Porque cuando van y se dan cuenta de la realidad del territorio, cuando van y conocen dónde es la escuela a la que les toca ir a trabajar, que tienen que ir a lomo de mula a tres horas o cuatro horas del casco urbano, inmediatamente dicen ‘no me voy para allá’ y renuncian. Hoy tenemos un problema gravísimo, porque son 210 docentes que les hacen falta a los niños de este departamento para poder estudiar y me toca esperar que el Ministerio de Educación me dé la directriz correspondiente para proceder a nombrarlos”.