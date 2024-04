Programa de Alimentación Escolar en Colombia: ¿qué departamentos no lo están entregando? El informe de la U. Javeriana

- Durante los dos primeros meses de clases en 2024, cerca de 278.000 estudiantes no recibieron PAE en el país. Y hasta el 18 de marzo, 2 secretarías de educación aún no habían empezado a implementar el programa, afectando a 81.000 niños, niñas y adolescentes.

- En 2023, 21% de los estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales no recibieron atención del PAE en Colombia. Equivale a, aproximadamente, 1.539.000 niñas, niños y adolescentes.

- La cobertura del PAE ha experimentado un aumento gradual a lo largo de los años, pasando de atender el 73% de los estudiantes en 2019, al 79% en 2023. Sin embargo, a pesar del aumento de la cobertura, no todos los departamentos la han experimentado, ya que 19 de los 32 departamentos se encontraron por debajo de la cobertura del promedio nacional del 79%.

La cobertura del PAE ha experimentado un aumento gradual a lo largo de los años, pasando del 73% en 2019 al 79% en 2023. Este incremento supone un aumento sostenido en el total de estudiantes beneficiarios en el período analizado. En 2019, aproximadamente 5,562,837 estudiantes se beneficiaron del PAE, cifra que aumentó a 5,917,988 estudiantes en 2023. A pesar del aumento de la cobertura, no todos los departamentos la han experimentado, ya que 19 de los 32 departamentos se encontraron por debajo de la cobertura del promedio nacional del 79%. En el mismo sentido, estas heterogeneidades regionales han hecho que para el año 2023 existan contrastes como las altas tasas de Bogotá, D.C. con un 97.12%, Chocó con el 96.18% y Nariño con 96.18% y las problemáticas en cobertura como las evidenciadas en Amazonas, Casanare y Guaviare registraron los porcentajes más bajos de cobertura, con valores del 48.48%, 44.72% y 39.66%, respectivamente.

A pesar de que la tendencia nacional es de crecimiento, no todos los departamentos han presentado este comportamiento, ya que varios territorios muestran crecimiento negativo, lo que indica una disminución en la cobertura del PAE entre el 2023 y 2022. Entre estos departamentos se encuentran Amazonas, Vaupés y Guaviare, con caídas de -29.34 p.p., -36.39 p.p. y -65.05 puntos porcentuales (p.p)., respectivamente. Estas cifras señalan, por un lado, desafíos significativos en la implementación del programa en estas regiones y, por otro, la necesidad de abordar las barreras que impiden el acceso de los estudiantes a la alimentación escolar. En contraste, hay departamentos con mayores tasas de crecimiento, como son Guainía, Sucre y Caldas, con tasas del 33.58%, 15.80% y 14.05%, respectivamente.

Con corte al 4 de marzo de 2024, según la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) (2024), cuatro entidades territoriales certificadas (ETC) no habían empezado la cobertura del PAE en 2024, debido a que no habían sido adjudicados los contratos para operar este programa, afectando a 278.000 estudiantes en instituciones educativas adscritas a las secretarías de educación de Girardot, Sincelejo, Córdoba y Popayán. Estos estudiantes llevaban sin acceso al PAE desde enero (cuando iniciaron clases en 2024), afectado su permanencia y calidad escolar.