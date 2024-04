¿Qué opina María Isabel? Arranca Farc 2

Pero no será el segundo capítulo de la negociación con las Farc, aunque este es el más grave, porque se trata de militantes y dirigentes de ese cuerpo guerrillero que firmaron el acuerdo de paz y que luego lo traicionaron . Este segundo capítulo trae cola con las disidencias de Iván Mordisco, que vienen detrás, que van por aparte y que actualmente están varadas por las divisiones internas que no sabemos si son estratégicas o si realmente está en juego el liderazgo de Mordisco y sus cirugías plásticas faciales.

De manera que ya saben, con las Farc no hay nada definitivo, se puede hacer la paz hoy, firmada y todo, incumplirla mañana y renegociarla pasado mañana. Y tengo una pregunta adicional por fuera del tema que no se quiero que se me quede por fuera . ¿Por qué será que ayer, durante la aprobación del controvertido proyecto de reforma pensional en el Senado, desde la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez para abajo, andaban mascando chicle? Qué actitud tan despectiva con el Congreso, pero así están las cosas.

¿Qué opina María Isabel? Tres meses más de suspensión al canciller Leyva

La pregunta es si será cierto que con esta extensión de la suspensión de la Procuraduría por otros tres meses a Leyva no se estarán frustrando los planes del Gobierno, que consistían en que terminara la sanción hoy miércoles, que era el plazo final. Leyva regresaría a la Cancillería por un término más o menos de un mes para no salir como echado por la Procuraduría y para hacer un empalme con quien probablemente será el sucesor en propiedad de Leyva , el recién elegido vicecanciller, Daniel García Peña.

Luego, al actual canciller se le entregaría la gerencia o el manejo de la constituyente que planea o en la que está empeñada el presidente Gustavo Petro, que aún no sabemos si será constitucional o popular, como la llama él y como él lo quiere. Pero este nuevo revés, si esos realmente, como todo parece indicar, eran los planes, se fueron por la borda, aunque eso no significa que Leyva no pueda ir avanzando en el embeleco de la constituyente, que, según las encuestas, los colombianos definitivamente no quieren.