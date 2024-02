¿Qué opina María Isabel? Cadena de mentiras en el gobierno Petro

Pues la opinión gira en torno al calificativo de decentes que usa el presidente cada vez que se refiere a la terna de candidatos a fiscal, que el Gobierno le presentó a la Corte Suprema por algunos de cuyos nombres la Corte aún no se decide. Entre otras, porque indudablemente se ha sentido presionada y apurada.

La primera mentira de este ministro decente, haciéndole la segunda a su presidente, es que las investigaciones por posible financiación indebida a la campaña presidencial de Petro, que no merecería nunca calificativo distinto de normales, tienen por objeto sacar el presidente Petro de su cargo. Pura paja.

Continúan presiones contra la Corte Suprema: el Cric amenaza con “reactivar la minga” y marchar a Bogotá si no hay decisión sobre la nueva fiscal

La otra mentira es que está bien que la popocha Fecode, que tiene plata para regalar a las campañas, no fue la que siguió a la Corte, cuando sabemos que Fecode estuvo metida en esos incidentes.

La tercera mentira es que los magistrados renunciaron a su protección, comunicándole al presidente que ellos no se sentían confinados dentro de sus oficinas, sino que preferían quedarse adentro, no porque no los dejaran salir, sino porque estaban trabajando y preferían seguir haciéndolo.