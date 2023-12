¿Qué opina María Isabel? Colombia ingresa a nuevo club

¿Qué estará opinando María Isabel hoy lunes 4 de diciembre en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a la firma como primer país no insular por parte de Colombia del Tratado de No Proliferación de combustibles fósiles en la COP 28 que se celebra en Dubai.

Allí viajamos con un avionado lleno de invitados del presidente. Para ser claros, los países insulares son los que se desarrollan entre un grupo de islas o en una única isla de los cuales hay en el mundo unos 50 y soltó Petro su sentencia, no podemos seguir viviendo del petróleo, no queremos ignorar desde luego que son loables sus sueños de evitar lo que él denomina el homicidio del planeta entendido como la muerte integral de todo lo existente.

Quizás la diferencia Inicia con los países no insulares es que Colombia produce un millón de barriles diarios de crudo. ¿Por qué el interés de los países insulares? porque el calentamiento global amenaza con subir el nivel del mar que atentaría contra la existencia de islas y archipiélagos y no es criticable desde luego que 116 países hayan firmado en Dubai su voluntad de triplicar las energías renovables de aquí al 2030. Incluso, se sumaron 20 países más maltratados incluidos Estados Unidos, Francia y los Emiratos Árabes llamando a triplicar la energía nuclear de aquí al 2050, lo cual también admite sus controversias por los avatares que pueden llegar a enfrentar las instalaciones nucleares.

El hecho es que el Tratado de No Proliferación de combustibles fósiles no tiene fuerza legal vinculante, es casi un saludo a la bandera y pone a Colombia en la difícil situación de no saber cómo financiarse en esta transición y nos dejan el exclusivo club con socios firmantes como Tuvalu, Vanatu, Tonga, Niue y Palau, donde no nos extrañe el canciller Leyva podría terminar instalando embajadas antes de que haya resuelto el grave problema interno de la producción de pasaportes con Thomas Greg & Sons que nos impediría de pronto por falta de documento visitar estas paradisiacas islas y lugares donde sin petróleo la vida regresará al período rupestre si es que aguanta su economía comenzar a vivir sin la ayuda de combustibles fósiles.