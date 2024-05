Queja de colombianos en la Procuraduría contra consulado en EE.UU.: tramitadores cobran hasta 800 dólares para sacar citas

“En el mes de febrero de 2022 tuvieron que recurrir a un tramitador para conseguir la cita en el consulado de Orlando para legalizar un poder. El hijo de la señora no pudo realizar dicho trámite porque aunque la cédula de ciudadanía fue expedida en dicho consulado, le manifestaron que no se encuentra el número de cédula en el sistema ”, dice uno de los apartes de la queja.

Y señala: “El consulado, a pesar de que se ha tramitado en este lapso de tiempo 3 veces la cédula, no la han entregado. Cada vez que han ido al consulado han tenido que pagarles a tramitadores para conseguir las citas, ya que en la forma exigida por el consulado ha sido imposible”.

“Nuevamente pagó $ 800 dólares para tener solución, ya que es imposible que el consulado dé una respuesta. En agosto 9 de 2023 se dirigió al consulado nuevamente para verificar si la cédula de su hijo ya estaba lista, pero le fue imposible entrar porque la señora vigilante (quien decide funciones consulares que no le corresponden por ser extranjera y NO funcionaria de Colombia), y está parada en la puerta, no le permitió ni hablar, y cuando intentó entablar una conversación con ella llamó a la Policía de Orlando, fueron maltratados por el oficial, fueron tratados como criminales y ni el señor cónsul u otro funcionario público de Colombia salió a protegerlos”, expresaron.