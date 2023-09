¿Quién es Diego Henao, quien asumiría la defensa de Nicolás Petro, tras la renuncia del abogado David Teleki?

Exclusivo: habla el misterioso abogado Diego Henao, quien intentó contactar a Nicolás Petro en el Búnker de la Fiscalía

También dijo que no tiene nada que ver con la familia presidencial. “No me generó inquietud que me contactaran para asesorarlo porque sabía que su abogado anterior había renunciado. No tengo el nombre, pero sé que el contacto se hizo a través de la UTL del señor Nicolás Petro (...) Mi intención era ponerme a la orden de este señor y yo pensé que él me estaba esperando porque así me lo dijeron, pero eso no fue así (...) No tengo vínculos con el Gobierno, no conozco al papá, no conozco al señor, no conozco a nadie de su familia, ni siquiera soy de esa corriente política”.