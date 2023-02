“¿Quién me va a devolver mi hijo?”: la pregunta de una víctima del atentado en el Club El Nogal cometido por las Farc

SEMANA conversó con Martha Luz Amorocho, madre de unas de las víctimas en el atentado del Club El Nogal perpetrado por las Farc hace ya 20 años. Es una herida que no ha cerrado, en su memoria no se borra la imagen de su hijo Alejandro, que murió en el acto terrorista y que truncó muchos sueños que como familia tenían hasta ese momento.

En el acto violento murieron 37 personas y más de 200 resultaron heridas en un acto que, según reconocieron las propias Farc, fue simplemente la muestra del desangre del terrorismo en nuestro país.

“Espacios dolorosos llevamos en Colombia viviendo más de 500 años, en este país. Y la única razón o motivo por el que hemos estado abriendo nuestro corazón y nuestras vidas es, precisamente, para poner un granito de arena para la no repetición, que es la única reparación, que no vuelva a ocurrir lo que vivimos. Que las madres y los hijos no tengan que morir por violencia como sucede regularmente”, dijo en diálogo con SEMANA.

Y en un momento de la entrevista con SEMANA, Martha dijo que ninguna reparación le va a permitir conseguir a un “Alejandro”, refiriéndose a su hijo que murió en el acto terrorista: “Yo quiero que me digan dónde compro la familia que tenía, eso sería reparación, y es que me quitaron una finca digamos y me la devuelven después de 10 años, los árboles crecieron, los vecinos no están ya, eso no es real. Reparación no es cambiar un celular. Nosotros no pusimos demanda precisamente por eso, porque no podemos comprar un hijo”.

Martha relata también que, en alguna oportunidad, participó en un grupo de construcción de memoria histórica en un libro con al menos 20 personas, y finalmente se encontró en la inauguración con su esposo. Le entregaron la obra ya publicada y un mes después pasó algo: “le pregunté por qué no me decía nada, y dijo: es que esta no es mi verdad.

Si ustedes buscan el libro en internet, Almas que escriben, van a encontrar que todo el tiempo estuvimos juntos y él me dice que no era su historia, ni su verdad. En la hoja de agradecimientos faltaba gente. Allí entiendo que, yo estaba en el baño cuando estalló la bomba, él estaba en la habitación, cuando yo salí levanté la cortina. Y él decía que yo lo había hecho. Cada uno tiene su verdad y su historia”.

Según Martha, eso prueba que la verdad tiene como retazos, piezas que hay que armar entre todos los colombianos, pero no es para tener la razón o imponerse sobre el otro.

Otra reflexión que hizo Martha es que la muerte de su hijo la llevó a pensar con profundidad que la humanidad es única e irrepetible: “Hacemos lo que queremos como Dios nos hizo, mientras nosotros sigamos los unos y los otros y buscando al culpable al frente y limpiando imagen, pues vamos a repetir, cuándo vamos a ser colombianos, cuándo vamos a ser país. Es que nadie va a ser Superman, es mi corazón, lo que hago a diario, mis acciones”, preguntó.

El reconocimiento de las Farc

Rodrigo Londoño, último comandante de la guerrilla de las Farc y jefe del Partido Comunes, hizo este martes un reconocimiento público de la responsabilidad de esa organización armada ilegal en el atentado al Club El Nogal, sucedido hace 20 años, en febrero de 2003.

“En presencia de representantes de víctimas del Club El Nogal, funcionarios del Estado colombiano, representantes del del Instituto de Paz de los EEUU @USIP y otras personalidades, hago un público reconocimiento de responsabilidad de las extintas FARC-EP por este abominable hecho”, manifestó Londoño.

El pronunciamiento del excomandante guerrillero se dio en medio del acto de conmemoración de los veinte años del atentado terrorista, el cual dejó 36 personas muertas y 200 heridas, según información del Centro de Memoria Histórica.

En este acto, Londoño afirmó que fue “un hecho atroz que jamás debió haber ocurrido y del que sólo siento vergüenza”.

“Siento un dolor profundo por las 36 vidas arrebatas y las 198 personas afectadas en una acción injustificable y aborrecible. Mis pensamientos están con cada una de ellas y con sus familias, lamentando las penurias y sufrimiento que injustamente les ocasionamos”, aseguró Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko.

El excomandante insurgente presentó un documento en el cual hizo varias reflexiones sobre lo que este atentado terrorista significó para la historia del país y se refirió al daño causado por las Farc, las cuales se acogieron a un acuerdo de paz y se convirtieron en el Partido Comunes.

“Con humildad pido perdón a las víctimas del Club El Nogal y a Colombia entera por estos hechos. Guardo la esperanza de que productos de nuestras propias acciones, de miles de hombres y mujeres que dejaron las armas y abrazaron las paz, algún día podamos ser perdonados”, afirmó.