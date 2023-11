Rambo acorralado: la historia de cómo un comandante de las Farc pudo, con embrujo, sobrevivir a bombardeo del Ejército y volarse

Con el desparpajo que me caracteriza le pregunté de frente que me dijera la verdad y me confesara realmente a qué venía para ayudarla como era debido. De haberlo sabido antes, no la habría admitido en casa, porque estaba ligada a ese mundo del que milagrosamente había logrado huir. Con lujo de detalles me reveló que venía de parte de uno de los más importantes comandantes de las FARC en el oriente del país, quien, gracias a sus contactos, logró ubicar mi paradero y tenía un hombre en cada esquina del barrio vigilando a todos mis familiares. La pesadilla de los protagonistas de una guerra desalmada que no me interesaba estaba de regreso, pero supe de inmediato que el pánico podría ser el peor de los consejeros. Así que le pregunté sin titubeos para qué era buena; entonces, lo llamó por celular y conversamos largamente.