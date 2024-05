Ramón Esteban Peña, alias ‘El Médico’, consiguió principio de oportunidad

El ente investigador logró demostrar en ese instante que, estando en el cargo, y aprovechando sus contactos, Noguera pasó un número telefónico para que se realizara una interceptación. Sin embargo, esta línea no era parte de ninguna investigación, sino que se trataba de un tema meramente personal. En realidad, la exfuncionaria quería confirmar si la entonces pareja de su exnovio tenía otra relación sentimental, para así desenmascararla.

El Médico y su vínculo con el caso

En una entrevista con La W Radio , Peña explicó que se conocía desde hace mucho tiempo con la exfiscal cuando se la presentaron para un tema específico. “Mi relación con la doctora Noguera data desde el año 19 que me la presentan para un tema puntual de una investigación y ella se da cuenta de que yo conozco mucha gente del tema del narcotráfico”, dijo.

“Ella lo único que tenía era un tema personal de un favor que me pidió de una interceptación de teléfono, no más. A ella no la están acusando de ningún cargo de corrupción ni que tenía una línea de corrupción conmigo, ni que estaba pidiéndole plata a narcos, ni que estaba sacando listas de narcos, ni de invisibles”, mencionó.