Las Farc le mandan fuertes mensajes al presidente Gustavo Petro en X: “Le están mintiendo a usted y al mundo”

Una serie de duros trinos aparecieron en la cuenta de X, atribuida a las disidencias de las desmovilizadas Farc. En estos, el grupo criminal le hace unos llamados al presidente Gustavo Petro. Todos mantienen la misma línea de comunicación: “Le están mintiendo sr. Gustavo Petro”.

Los mensajes aparecen justo días después de que el primer mandatario visitó el Cauca, la región más azotada por el poderío delincuencial de estos grupos. Esta semana, el departamento vivió varios hechos violentos, el más impactante, la toma sin clemencia del municipio de Morales. SEMANA publicó cómo la fuerza pública terminó acorralada por horas, a plena luz del día, en medio de ráfagas de disparos y explosiones. Los audios y chats en los que piden ayudan son sobrecogedores.

Toma terrorista de las Farc en Morales, Cauca, el pasado 20 de mayo. | Foto: jorge orozco - el país

El jueves pasado, el presidente hizo un recorrido por esa zona y aseguró que lo que había ocurrido era una “narcotoma”.

“Nosotros quisimos volver realidad uno de los párrafos que estaban escritos en el primer punto del cese al fuego: se hará un protocolo para iniciar el proceso de sustitución de cultivos ilícitos, en la segunda reunión dijimos, hagamos ya el protocolo, dijeron, no. No todo el EMC (Estado Mayor Central) sino los del Cauca dijeron no”, aseguró Petro.

Presidente Gustavo Petro en Morales (Cauca) | Foto: Presidencia

Las Farc, en esa cuenta de X, aseguran que lo que dice el primer mandatario no es verdad. “No es cierto que no queramos acabar con la industria de las drogas, uno de los primeros acuerdos plan de transformación del Micay, la tarea era visitar e iniciar construcción del plan con las comunidades. Gob. Nal dejó plantado a campesinos”, escribieron.

Le están mintiendo Sr. @petrogustavo: No es cierto que no queramos acabar con la industria de las drogas, uno de los primeros acuerdos plan de transformación del Micay, la tarea era visitar e iniciar construcción del plan con las comunidades. Gob. Nal dejó plantado a campesinos pic.twitter.com/uQPxlCve8T — Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia (@FARCEP_) May 27, 2024

El primer mandatario aseguró que el EMC “no quiere porque se quiere seguir en una economía ilícita, que ahora son dos, porque no es cocaína sola, sino ahora es oro el oro ilícito”. Y explicó que las economías ilícitas convirtieron a los municipios de Micay y el Plateado en zonas importantes para este grupo ilegal, que terminó rompiendo el cese al fuego y aseguró que “no se puede poner de acuerdo a alguien que diga que están armas, que quiere hacer la paz sin salir de una economía que no nos sirve”.

“La única alternativa que este gobierno que dice ser del cambio ofrece a los campesinos cultivadores de coca es hambre o guerra?. Nada estructural, lo mismo que los gobiernos anteriores”, le respondieron las disidencias.

Sr. @petrogustavo: La única alternativa que este gobierno que dice ser del cambio ofrece a los campesinos cultivadores de coca es hambre o guerra?. Nada estructural, lo mismo que los gobiernos anteriores. — Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia (@FARCEP_) May 27, 2024

El grupo criminal contestó a varias de las afirmaciones de Petro en su discurso. “Le están mintiendo Sr. @petrogustavo, la única vía al mar que hay en el Cauca no la construyeron los narcos, fueron campesinos, transportadores y las FARC-EP los que la hicimos, objetivo reducir el costo y tiempo de ingreso de alimentos”, agregaron.

Le están mintiendo Sr. @petrogustavo, la única vía al mar que hay en el Cauca no la construyeron los narcos, fueron campesinos, transportadores y las FARC-EP los que la hicimos, objetivo reducir el costo y tiempo de ingreso de alimentos. — Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia (@FARCEP_) May 27, 2024

El primer mandatario habló también de los hechos que ocurrieron en Morales y criticó duramente las acciones de las disidencias en esa toma. “Entonces así no llega la paz y por eso hay la toma de Morales y los muertos etcétera, muertos jóvenes, como todos sabemos, jóvenes y pobres, jóvenes que entran allá reclutados, unos incluso no voluntariamente y otros aquí uniformados, todos son jóvenes pobres, muertos, ¿por qué?, ¿por luchar por la revolución?, ¿por la toma del poder?, ¿por el poder para el pueblo?, ¿por defender de que no haya una revolución? No, bobos ellos, porque otros tienen codicia de enriquecerse”, dijo.

Petro aseguró a su vez que durante “décadas en muchos territorios del país e incluso en la mentalidad general de la nación ha quedado presa de las economías ilícitas del dinero fácil y, por tanto, de la muerte fácil, porque dinero fácil es muerte fácil, como todos sabemos en esta historia que a todos nos ha tocado y hemos vivido”.

Y agregó que “el Cauca no se puede condenar a eso, independientemente de si se hace un acuerdo o no, el camino de la paz sigue siendo la justicia social, en eso no estamos equivocados”.

Sr. @petrogustavo le mienten a usted y a al mundo, personas que están dialogando a nombre de las FARC-EP no nos representan, se lo dijimos a su delegación. No son ni el 5% de las FARC-EP.

Conclusión: No existe diálogo en Colombia con el Estado Mayor Central de las FARC-EP. — Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia (@FARCEP_) May 27, 2024